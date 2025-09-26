Bea Cukai Ambon Kawal Ekspor Getah Damar dan Pala Sebanyak Ini ke India & Tiongkok

Jumat, 26 September 2025 – 14:22 WIB

jpnn.com, AMBON - Bea Cukai Ambon mengawal pelepasan ekspor hasil hutan bukan kayu (HHBK), berupa 30 ton getah damar senilai Rp 570 juta dengan tujuan India serta 15 ton pala senilai Rp 1,5 miliar tujuan Tiongkok.

Kedua komoditas tersebut dikirim melalui Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, dengan transit ekspor melalui Surabaya pada Rabu (24/9).

Pelepasan ekspor ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz yang hadir dalam acara tersebut menegaskan keberhasilan ekspor ini merupakan bukti nyata program Perhutanan Sosial.

“Keberhasilan ekspor hasil hutan Maluku membuktikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat mendatangkan manfaat ekonomi, sosial, sekaligus ekologi,” ujar Mahfudz dalam keterangannya, Jumat (26/9).

Senada dengan itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras seluruh pihak yang terlibat.

Dia menekankan momentum ekspor ini harus menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk Maluku di pasar internasional.

Dari sisi pelayanan kepabeanan, Kepala Kantor Bea Cukai Ambon M. Farid Irfan M. menyampaikan komitmen pihaknya dalam mendukung kelancaran ekspor daerah.