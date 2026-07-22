Bea Cukai Asistensi Fasilitas Pusat Logistik Berikat di Banten dan Jatim

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten dan Bea Cukai Gresik menggelar pendampingan ke pada perusahaan penerima fasilitas pusat logistik berikat (PLB) di masing-masing wilayah kerjanya.

Layanan itu untuk meningkatkan kualitas layanan kepabeanan sekaligus menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif,

Di Banten, Kanwil Bea Cukai Banten menerima audiensi dari PT Aero Nusantara Indonesia pada Rabu (15/7).

Pertemuan yang dipimpin Kepala Kanwil Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo ini menjadi sarana dialog dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang angkutan udara, termasuk layanan reparasi pesawat terbang, dan telah memperoleh izin sebagai PLB sejak 2025.

Dalam audiensi tersebut, keduanya membahas perkembangan industri, tantangan yang dihadapi perusahaan, serta berbagai ketentuan kepabeanan yang berkaitan dengan rencana pengembangan usaha.

Bea Cukai pun memberikan pendampingan terkait pemanfaatan fasilitas PLB agar kegiatan usaha dapat berjalan secara optimal dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fasilitas PLB sendiri memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha, antara lain penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, penangguhan pemenuhan ketentuan perizinan impor, serta fleksibilitas jangka waktu penimbunan barang hingga tiga tahun atau lebih sesuai regulasi.

Sementara di Jawa Timur (Jatim), Bea Cukai Gresik menggelar asistensi ke PT Fie Min Logistics pada Kamis (16/7).