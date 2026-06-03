Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Asistensi Pelaku Usaha Lewat Kunjungan Kerja ke Sejumlah Perusahaan

Rabu, 03 Juni 2026 – 18:56 WIB
Bea Cukai Asistensi Pelaku Usaha Lewat Kunjungan Kerja ke Sejumlah Perusahaan - JPNN.COM
Bea Cukai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan untuk memberikan asistensi, serta memastikan pelayanan kepabeanan dan cukai berjalan optimal bagi para pelaku industri. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan yang berada di wilayah pengawasannya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya proaktif Bea Cukai dalam memberikan asistensi, serta memastikan pelayanan kepabeanan dan cukai berjalan optimal bagi para pelaku industri.

Dalam program bertajuk MBOIS, akronim dari Metode Berdikari Optimalisasi dan Identifikasi Penerimaan Strategis, Bea Cukai Malang melaksanakan kunjungan di dua lokasi, yaitu Cakra Group pada Rabu (6/5) dan Sejahtera Abadi Group pada Kamis (7/5).

Baca Juga:

Bea Cukai Malang berkolaborasi dengan kedua perusahaan guna mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk memperlancar proses bisnis yang berujung pada optimalisasi penerimaan negara.

MBOIS merupakan agenda rutin yang dilakukan Bea Cukai Malang untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara dan memperkuat koordinasi antara Bea Cukai dengan pelaku usaha industri hasil tembakau di wilayah Malang Raya.

Melalui MBOIS, Bea Cukai Malang tidak hanya fokus pada pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan strategis kepada perusahaan agar dapat berkembang secara sehat dan patuh.

Baca Juga:

Kegiatan serupa juga dilaksanakan Bea Cukai Lhokseumawe ke pabrik rokok PT Aceh Ladang Donya di Desa Alue Rambong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen pada Senin (11/5).

Selain sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan memberikan asistensi pada pelaku industri hasil tembakau, kunjungan ini juga dimanfaatkan Bea Cukai untuk memperoleh masukan langsung dari pengguna jasa terkait pelayanan kepabeanan dan cukai di lapangan.

kunjungan ini merupakan implementasi fungsi Bea Cukai untuk memfasilitasi perdagangan dan industri dalam negeri kepada pelaku usaha

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pelaku usaha  Kunjungan Kerja  perusahaan  Bea Cukai  Budi Prasetiyo  industri  Bisnis 
BERITA PELAKU USAHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp