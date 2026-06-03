Bea Cukai Asistensi Pelaku Usaha Lewat Kunjungan Kerja ke Sejumlah Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan yang berada di wilayah pengawasannya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya proaktif Bea Cukai dalam memberikan asistensi, serta memastikan pelayanan kepabeanan dan cukai berjalan optimal bagi para pelaku industri.

Dalam program bertajuk MBOIS, akronim dari Metode Berdikari Optimalisasi dan Identifikasi Penerimaan Strategis, Bea Cukai Malang melaksanakan kunjungan di dua lokasi, yaitu Cakra Group pada Rabu (6/5) dan Sejahtera Abadi Group pada Kamis (7/5).

Bea Cukai Malang berkolaborasi dengan kedua perusahaan guna mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk memperlancar proses bisnis yang berujung pada optimalisasi penerimaan negara.

MBOIS merupakan agenda rutin yang dilakukan Bea Cukai Malang untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara dan memperkuat koordinasi antara Bea Cukai dengan pelaku usaha industri hasil tembakau di wilayah Malang Raya.

Melalui MBOIS, Bea Cukai Malang tidak hanya fokus pada pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan strategis kepada perusahaan agar dapat berkembang secara sehat dan patuh.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan Bea Cukai Lhokseumawe ke pabrik rokok PT Aceh Ladang Donya di Desa Alue Rambong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen pada Senin (11/5).

Selain sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan memberikan asistensi pada pelaku industri hasil tembakau, kunjungan ini juga dimanfaatkan Bea Cukai untuk memperoleh masukan langsung dari pengguna jasa terkait pelayanan kepabeanan dan cukai di lapangan.