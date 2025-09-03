Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bea Cukai Balikpapan Raih Penghargaan Atas Sinergi Pemberantasan Narkotika dari BNNK

Rabu, 03 September 2025 – 11:41 WIB
Bea Cukai Balikpapan Raih Penghargaan Atas Sinergi Pemberantasan Narkotika dari BNNK - JPNN.COM
Kepala BNNK Balikpapan Kombes Bonifasio Rio Rahadianto (kanan) saat menyerahkan penghargaan kepada Kepala Kantor Bea Cukai Balikpapan RM Agus Ekawidjaja, Kamis (28/8). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BALIKPAPAN - Bea Cukai Balikpapan menerima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Balikpapan.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kerja sama dalam pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Balikpapan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BNNK Balikpapan Kombes Bonifasio Rio Rahadianto kepada Kepala Kantor Bea Cukai Balikpapan RM Agus Ekawidjaja dalam kunjungan resminya pada Kamis (28/8).

Baca Juga:

Salah satu capaian penting keduanya ialah pengungkapan dua kasus penyelundupan narkotika oleh WNA asal Malaysia pada Juni 2025 dengan total barang bukti sabu seberat 6.006 gram di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan.

Selain itu, koordinasi kedua instansi juga terwujud dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika pada 10 Juli 2025.

“Sinergi antara BNNK Balikpapan dan Bea Cukai merupakan bukti nyata bahwa koordinasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan dalam memutus mata rantai peredaran narkotika,” tegas Kombes Bonifasio.

Baca Juga:

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Balikpapan RM Agus Ekawidjaja mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan BNNK, aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya.

“Dengan kerja sama yang solid, kami optimis pemberantasan narkotika di Balikpapan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Agus.

BNNK memberikan penghargaan kepada Bea Cukai Balikpapan sebagai bentuk apresiasi atas sinergi pemberantasan narkotika di wilayah Balikpapan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai Balikpapan  Penghargaan  pemberantasan narkotika  Bea Cukai  BNNK Balikpapan  Narkotika  Balikpapan 
BERITA BEA CUKAI BALIKPAPAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp