JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bea Cukai Bandar Lampung Lepas Ekspor Perdana 6,3 Ton Kopi Robusta Bubuk ke Hong Kong

Selasa, 30 September 2025 – 13:46 WIB
Bea Cukai Bandar Lampung Lepas Ekspor Perdana 6,3 Ton Kopi Robusta Bubuk ke Hong Kong - JPNN.COM
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Kepala Bea Cukai Bandar Lampung Arif serta perwakilan instansi pemerintah dan swasta di acara pelepasan ekspor perdana sebanyak 6,3 ton kopi robusta bubuk produksi PT Sari Alami dengan nilai lebih dari Rp 700 juta ke Hong Kong yang berlangsung di El’s Coffee Roastery, Bandar Lampung pada Sabtu (27/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Industri kopi Lampung kembali mencetak sejarah.

Sebanyak 6,3 ton kopi robusta bubuk produksi PT Sari Alami resmi menembus pasar Hong Kong dengan nilai lebih dari Rp 700 juta.

Pelepasan ekspor perdana ini berlangsung di El’s Coffee Roastery, Bandar Lampung pada Sabtu (27/9).

Kepala Kantor Bea Cukai Bandar Lampung Arif mengatakan kegiatan ini menjadi tonggak penting bagi sektor pertanian dan industri Lampung.

Tidak hanya memperluas jaringan penjualan ke pasar global, pelepasan ekspor ini juga menjadi wujud nyata hilirisasi komoditas lokal yang diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan industri daerah.

"Keberhasilan PT Sari Alami mengekspor kopi robusta bubuk menunjukkan bahwa produk Lampung mampu bersaing di di pasar internasional," kata Arif dalam keterangannya, Selasa (30/9).

Sebagai instansi pemerintah yang berfungsi sebagai trade facilitator dan industrial assistance, lanjut Arif, Bea Cukai Bandar Lampung hadir memberikan dukungan penuh bagi UMKM agar dapat menembus pasar ekspor.

Melalui program asistensi yang dilaksanakan agen fasilitas kepabeanan, Bea Cukai Bandar Lampung secara aktif menjaring UMKM berpotensi ekspor, mendampingi pengembangan produk, memberikan asistensi dalam proses ekspor, hingga melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan ekspor.

Bea Cukai Bandar Lampung memberikan dukungan dengan hadir di pelepasan ekspor perdana 6,3 ton kopi robusta bubuk produksi PT Sari Alami ke Hong Kong

