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JPNN.com - Nasional - Hukum

Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Kembali Gagalkan Penyelunduoan Narkotika Oleh WNA

Selasa, 04 Agustus 2026 – 21:44 WIB
Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Kembali Gagalkan Penyelunduoan Narkotika Oleh WNA - JPNN.COM
Narkotika. Ilustrasi. Foto: Dispenal

jpnn.com, JAKARTA - Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mengamankan ketamin dari 3 wanita penumpang pesawat diduga WN Malaysia.

Barang haram itu diselundupkan di tas toileters hingga sepatu.

Kronologi yang diterima, Selasa (4/8/2026), peristiwa ini terjadi di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Senin (3/8).

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Pesawat 3 penumpang tersebut berasal dari Kinabalu. Ketiga wanita tersebut berinisial WLSN, TKL, dan HBN.

Penindakan ini bermula dari kecurigaan petugas BDO (Behavior Detection Officer).

Penumpang kemudian diarahkan ke jalur merah untuk pemeriksaan mendalam.

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"Dibawa di tas toileters pada koper, pada dompet, pada bungkusan obat, saku jaket, dan didalam sepatu yang dikenakan," bunyi keterangan tersebut.

Total barang bukti yang didapatkan petugas yakni 0,5 gr abu diduga kokain, 0,3 gr abu diduga kokain, 2 gr bubuk diduga kokain, 4,2 gr pil diduga MDMA,1,8 gr bubuk diduga ketamin,2,4 gr pil diduga MDMA, 16,9 gr lintingan tembakau diduga bercampur dengan ketamin, 1,4 gr serbuk putih diduga kokain, 1 pcs cartride diduga mengandung ketamin.

Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mengamankan ketamin dari 3 wanita penumpang pesawat diduga WN Malaysia.

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TAGS   Bea Cukai  Bandara Soetta  Narkotika  WNA 
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