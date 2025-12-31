Bea Cukai Bangun Literasi Kepabeanan Kepada Mahasiswa di Surabaya & Makassar

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai bersinergi dengan sivitas akademika melalui berbagai kegiatan edukasi kepabeanan dan cukai di sejumlah daerah.

Melalui program kunjungan edukatif, Bea Cukai membuka ruang pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk memahami peran strategis Bea Cukai dalam memfasilitasi perdagangan, menjaga perbatasan, serta melindungi masyarakat dan perekonomian nasional.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari strategi jangka panjang Bea Cukai dalam membangun kesadaran publik.

“Edukasi kepabeanan kepada mahasiswa penting untuk menumbuhkan pemahaman sejak dini tentang fungsi Bea Cukai sebagai revenue collector, industrial assistance, trade facilitator, dan community protector, sehingga ke depan lahir sumber daya manusia yang sadar aturan dan berdaya saing,” ujarnya.

Salah satu kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bea Cukai Juanda, yang menerima kunjungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, pada Rabu (10/12).

Dalam kunjungan edukatif ini, mahasiswa mendapatkan materi mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai, proses impor dan ekspor, mekanisme pelayanan dan pengawasan kepabeanan, serta pengenalan sistem dan aplikasi yang digunakan Bea Cukai.

Kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif mengenai isu dan perkembangan terkini di bidang kepabeanan dan cukai.

Melalui kunjungan ini, mahasiswa diharapkan memperoleh gambaran utuh tentang peran Bea Cukai dalam menjaga kelancaran arus barang dan melindungi masyarakat.