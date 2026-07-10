Bea Cukai Banten Dukung Kelancaran IndoBuildTech 2026 Lewat Pemberian Fasilitas TPPB

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Kantor Wilayah Bea Cukai Banten mendukung penyelenggaraan Indonesia Building Technology (IndoBuildTech) Expo 2026.

Dukungan diberikan melalui pemberian fasilitas Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB).

Dukungan ini menjadi salah satu faktor penunjang kelancaran penyelenggaraan pameran building materials berskala internasional tersebut yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang pada 8-12 Juli 2026.

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Dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam pembukaannya, pameran tahunan ini diikuti lebih dari 550 peserta dari berbagai negara.

Para perseta menampilkan beragam inovasi dan tren terkini di bidang bahan bangunan, arsitektur, serta desain interior.

Sebagai trade facilitator dan industrial assistance, Bea Cukai memberikan dukungan melalui fasilitas TPPB yang dimanfaatkan oleh ICE BSD sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai pameran internasional, termasuk IndoBuildTech 2026.

Fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi penyelenggara dan peserta pameran dalam memasukkan barang dari luar negeri untuk keperluan pameran.

TPPB sendiri merupakan fasilitas kepabeanan yang memungkinkan barang impor untuk keperluan pameran ditimbun sementara tanpa dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor selama memenuhi ketentuan yang berlaku.