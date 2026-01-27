Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Bea Cukai Batam Awasi Proses Reekspor Limbah B3 Lewat Pelabuhan Batu Ampar

Selasa, 27 Januari 2026 – 14:57 WIB
Bea Cukai Batam Awasi Proses Reekspor Limbah B3 Lewat Pelabuhan Batu Ampar - JPNN.COM
Bea Cukai Batam mengawasi proses reekspor limbah B3 melalui Pelabuhan Batu Ampar pada Selasa (20/1). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam mengawasi kegiatan pemuatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk dilakukan pengeluaran kembali (reekspor) melalui Pelabuhan Batu Ampar pada Selasa (20/1).

Sebanyak empat kontainer milik PT Esun Internasional Utama Indonesia dikembalikan ke negara asal.

Kontainer tersebut memuat komponen elektronik bekas, seperti komputer, hard disk, peralatan audio-video, modem, power board, hingga printed circuit board (PCB).

Baca Juga:

Sebelumnya, Bea Cukai Batam bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) telah melakukan pemeriksaan terhadap 74 dari total 914 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Batu Ampar yang diduga bermuatan limbah B3.

Terhadap kontainer lainnya, dilakukan tindakan pengamanan dengan pencegahan pengeluaran dari pelabuhan.

Sebagai tindak lanjut, Bea Cukai Batam telah mengirimkan rekomendasi reekspor kepada perusahaan terkait pada Oktober.

Baca Juga:

Kepala Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah menyampaikan saat ini dua perusahaan telah mengajukan permohonan reekspor ke instansi yang dipimpinnya.

PT Esun mengajukan reekspor untuk 19 kontainer, sementara PT Logam Internasional Jaya mengajukan reekspor untuk 21 kontainer.

Ini langkah nyata Bea Cukai Batam mengawal proses reekspor limbah B3 melalui Pelabuhan Batu Ampir pada Selasa (20/1)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   reekspor limbah B3  Limbah B3  Bea Cukai Batam  Bea Cukai  Pelabuhan Batu Ampar  Zaky Firmansyah 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp