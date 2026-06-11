Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bea Cukai Batam Catat 54 Penindakan Sepanjang Mei 2026, Rokok Ilegal hingga Narkotika

Kamis, 11 Juni 2026 – 13:32 WIB
Bea Cukai Batam Catat 54 Penindakan Sepanjang Mei 2026, Rokok Ilegal hingga Narkotika - JPNN.COM
Bea Cukai Batam mencatat 54 kali penindakan yang mencakup berbagai pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai sepanjang Mei 2026. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam mencatat 54 kali penindakan sepanjang Mei 2026.

Penindakan tersebut mencakup berbagai pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, mulai dari peredaran rokok ilegal, pembawaan uang tunai tanpa pelaporan, penyelundupan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP), hingga masuknya pakaian bekas ilegal atau ballpress.

Di sektor cukai, Bea Cukai Batam melakukan 11 penindakan dengan total barang bukti mencapai sekitar 1,3 juta batang rokok ilegal.

Baca Juga:

Salah satu penindakan dilaksanakan di Perairan Pulau Citlim pada 8 Mei 2026, saat petugas patroli laut menemukan sebuah speedboat tanpa nama yang mengangkut 380.800 batang rokok tanpa pita cukai.

Penindakan serupa kembali dilakukan di Perairan Tanjung Piayu pada 18 Mei 2026.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan sarana pengangkut yang ditinggalkan awak kapal di kawasan hutan bakau.

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sebanyak 886.650 batang rokok ilegal berbagai merek yang kemudian diamankan bersama sarana pengangkutnya.

Pada hari yang sama, patroli laut juga mengamankan kapal kayu tanpa nama di Perairan Pangkil yang membawa 80.990 batang rokok tanpa pita cukai.

Bea Cukai Batam mencatat 54 kali penindakan yang mencakup berbagai pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai sepanjang Mei 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai Batam  penindakan  rokok ilegal  Narkotika  Bea Cukai 
BERITA BEA CUKAI BATAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp