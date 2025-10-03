Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Bea Cukai Batam Gulung Sindikat Penyelundupan Narkoba, Emas hingga HP, Ini Kronologinya

Jumat, 03 Oktober 2025 – 14:51 WIB
Bea Cukai Batam Gulung Sindikat Penyelundupan Narkoba, Emas hingga HP, Ini Kronologinya - JPNN.COM
Kepala Kantor Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah dan jajarannya membeberkan barang bukti berupa perhiasan emas, narkoba hingga HP bekas. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam menggagalkan tiga upaya penyelundupan narkotika, perhiasan emas dan ratusan unit handphone bekas.

Kepala Kantor Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah mengungkapkan keberhasilan penindakan ini merupakan bukti nyata efektivitas sinergi Bea Cukai Batam bersama instansi penegak hukum serta dukungan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan.

Dia menyampaikan penindakan pertama dilaksanakan di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu (17/9).

Baca Juga:

Penindakan ini berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai Batam terhadap gerak-gerik seorang penumpang berinisial MR (36), pria asal Aceh, dengan penerbangan Super Air Jet rute Batam–Yogyakarta–Lombok.

Petugas kemudian memeriksa penumpang tersebut di ruang rekonsiliasi.

Dari pemeriksaan bagasi, petugas menemukan celana jeans dengan lipatan mencurigakan yang berisi sembilan bungkus kristal putih seberat 1.018 gram.

Baca Juga:

Petugas selanjutnya membawa barang bukti itu ke Kantor Bea Cukai Batam, dan hasil uji laboratorium memastikan kristal tersebut adalah narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

Diketahui, MR berperan sebagai kurir yang diminta rekannya berinisial K untuk membawa koper dari seseorang berinisial B alias M ke Lombok.

Begini kronologi penindakan yang dilakukan Bea Cukai Batam terhadap sindikat penyelundupan narkoba, perhiasan emas hingga HP bekas

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penyelundupan  Bea Cukai Batam  sindikat  Bea Cukai  narkoba  emas  Handphone 
BERITA PENYELUNDUPAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp