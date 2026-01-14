Bea Cukai Belawan Bukukan Lonjakan Penerimaan Negara di 2025, Ini Faktor Penopangnya

Rabu, 14 Januari 2026 – 17:00 WIB

jpnn.com, BELAWAN - Bea Cukai Belawan membukukan total penerimaan negara sebesar Rp 2,103 triliun sepanjang 2025 atau 199,59 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian ini ditopang lonjakan signifikan penerimaan bea keluar, meskipun di sisi lain penerimaan bea masuk mengalami tekanan akibat perubahan struktur impor.

Dari total penerimaan tersebut, bea keluar menjadi kontributor utama dengan realisasi mencapai Rp 1,545 triliun atau 570,91 persen dari target tahunan.

Sementara itu, penerimaan bea masuk tercatat Rp 682,5 miliar, dengan capaian 87,13 persen dari target dan penerimaan cukai sebesar Rp 20,6 juta.

Lonjakan bea keluar terutama didorong kinerja ekspor komoditas crude palm oil dan produk turunannya (CPOPT).

Kepala Kantor Bea Cukai Belawan Ahmad Luthfi mengungkapkan sepanjang 2025, penerimaan bea keluar didominasi CPO dan produk turunannya, sejalan dengan dinamika harga referensi global serta struktur tarif yang berlaku.

"Kinerja ini menunjukkan peran strategis Pelabuhan Belawan sebagai salah satu gerbang utama ekspor komoditas unggulan nasional," kata Ahmad Luthfi dalam keterangannya, Rabu (14/1).

Selain CPO dan produk turunannya, Bea Cukai Belawan juga mencatat kontribusi penerimaan bea keluar dari komoditas non CPO.