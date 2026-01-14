Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bea Cukai Belawan Bukukan Lonjakan Penerimaan Negara di 2025, Ini Faktor Penopangnya

Rabu, 14 Januari 2026 – 17:00 WIB
Bea Cukai Belawan Bukukan Lonjakan Penerimaan Negara di 2025, Ini Faktor Penopangnya - JPNN.COM
Bea Cukai Belawan membukukan lonjakan penerimaan negara di 2025, yakni sebesar Rp 2,103 triliun atau 199,59 persen dari target yang ditetapkan. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BELAWAN - Bea Cukai Belawan membukukan total penerimaan negara sebesar Rp 2,103 triliun sepanjang 2025 atau 199,59 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian ini ditopang lonjakan signifikan penerimaan bea keluar, meskipun di sisi lain penerimaan bea masuk mengalami tekanan akibat perubahan struktur impor.

Dari total penerimaan tersebut, bea keluar menjadi kontributor utama dengan realisasi mencapai Rp 1,545 triliun atau 570,91 persen dari target tahunan.

Baca Juga:

Sementara itu, penerimaan bea masuk tercatat Rp 682,5 miliar, dengan capaian 87,13 persen dari target dan penerimaan cukai sebesar Rp 20,6 juta.

Lonjakan bea keluar terutama didorong kinerja ekspor komoditas crude palm oil dan produk turunannya (CPOPT).

Kepala Kantor Bea Cukai Belawan Ahmad Luthfi mengungkapkan sepanjang 2025, penerimaan bea keluar didominasi CPO dan produk turunannya, sejalan dengan dinamika harga referensi global serta struktur tarif yang berlaku.

Baca Juga:

"Kinerja ini menunjukkan peran strategis Pelabuhan Belawan sebagai salah satu gerbang utama ekspor komoditas unggulan nasional," kata Ahmad Luthfi dalam keterangannya, Rabu (14/1).

Selain CPO dan produk turunannya, Bea Cukai Belawan juga mencatat kontribusi penerimaan bea keluar dari komoditas non CPO.

Bea Cukai Belawan membukukan lonjakan penerimaan negara di 2025, yakni sebesar Rp 2,103 triliun atau 199,59 persen dari target yang ditetapkan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penerimaan negara  Bea Cukai Belawan  Bea Cukai  bea keluar  bea masuk  Ahmad Luthfi  ekspor  CPO 
BERITA PENERIMAAN NEGARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp