Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bea Cukai Bersinergi dengan Berbagai Instansi Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Jumat, 23 Januari 2026 – 09:42 WIB
Bea Cukai Bersinergi dengan Berbagai Instansi Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional - JPNN.COM
Sinergi Bea Cukai dengan berbagai instansi menjadi kuncing penting menjaga ketahanan pangan nasional dan melindungi masyarakat dari peredaran barang berbahaya. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai menjalin sinergi dengan berbagai instansi pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Kolaborasi ini menjadi kunci penting dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang berbahaya serta menjaga ketahanan pangan nasional agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Di Belawan, Bea Cukai Belawan bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan (BBPOM Medan) memperkuat pengawasan obat dan makanan melalui koordinasi dokumentasi kinerja pengawasan terpadu.

Baca Juga:

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Belawan pada Selasa (20/01) merupakan sebagai bagian dari upaya memastikan pengawasan di pintu pemasukan berjalan efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Koordinasi tersebut merupakan lanjutan dari penguatan sinergi lintas instansi dalam pengawasan peredaran obat dan makanan, khususnya produk impor.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Belawan Rinto Setiawan menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi di pintu masuk negara.

Baca Juga:

“Bea Cukai memiliki peran strategis dalam mengawasi lalu lintas barang dari luar negeri," kata Rinto dalam keterangannya, Jumat (23/1).

Melalui sinergi dengan BBPOM, lanjut Rinto, pengawasan obat dan makanan dapat dilakukan sejak di pintu masuk, sehingga hanya produk yang memenuhi ketentuan yang dapat beredar di masyarakat.

Sinergi Bea Cukai dengan berbagai instansi menjadi kuncing penting menjaga ketahanan pangan nasional dan melindungi masyarakat dari peredaran barang berbahaya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ketahanan Pangan Nasional  pangan  Bea Cukai  Ahmad Luthfi  Kepabeanan  Cukai  Instansi 
BERITA KETAHANAN PANGAN NASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp