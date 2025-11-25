Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Buka Peluang Ekspor untuk Pelaku Usaha di Daerah Lewat Program CVC

Selasa, 25 November 2025 – 09:19 WIB
Bea Cukai Buka Peluang Ekspor untuk Pelaku Usaha di Daerah Lewat Program CVC - JPNN.COM
Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku Estty Purwadiani Hidayatie dan jajaran meninjau langsung proses pengolahan udang vaname, mulai dari pembudidayaan hingga pengemasan sebelum diekspor saat melaksanakan CVC di PT Wahana Lestari Investama pada Senin (17/11). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, AMBON - Kanwil Bea Cukai Maluku, Bea Cukai Ambon, dan Bea Cukai Lhokseumawe menjalankan program Customs Visit Customer/Company (CVC).

Hal ini sebagai upaya meningkatkan komunikasi, memperkuat sinergi, serta mendukung para pelaku usaha agar mampu bertahan dan berkembang.

Kegiatan tersebut menjadi sarana pendampingan teknis, sekaligus memberi dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan kapasitas usaha, pembukaan peluang ekspor, dan penguatan perekonomian daerah.

Baca Juga:

Pada Senin (17/11), Kanwil Bea Cukai Maluku bersama Bea Cukai Ambon melaksanakan CVC ke PT Wahana Lestari Investama.

Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku Estty Purwadiani Hidayatie dan jajaran meninjau langsung proses pengolahan udang vaname, mulai dari pembudidayaan hingga pengemasan sebelum diekspor.

Melalui dialog dengan perusahaan, Bea Cukai memperoleh pemahaman mengenai alur bisnis serta tantangan operasional, sekaligus menyampaikan informasi terkait kebijakan kepabeanan dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekspor.

Baca Juga:

"Dengan sinergi yang kuat dan komunikasi yang terbuka, proses ekspor diharapkan berjalan semakin efisien serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Maluku," ujar Estty.

Pada pertengahan November 2025 di Kabupaten Bener Meriah, Bea Cukai Lhokseumawe menggelar program CVC.

Bea Cukai menjalankan program CVC untuk mendukung pelaku usaha di daerah agar mampu bertahan dan berkembang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pelaku usaha  peluang ekspor  Bea Cukai  Program CVC  UMKM  ekspor  fasilitas kepabeanan 
BERITA PELAKU USAHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp