Bea Cukai Buka Peluang Ekspor untuk Pelaku Usaha di Daerah Lewat Program CVC

jpnn.com, AMBON - Kanwil Bea Cukai Maluku, Bea Cukai Ambon, dan Bea Cukai Lhokseumawe menjalankan program Customs Visit Customer/Company (CVC).

Hal ini sebagai upaya meningkatkan komunikasi, memperkuat sinergi, serta mendukung para pelaku usaha agar mampu bertahan dan berkembang.

Kegiatan tersebut menjadi sarana pendampingan teknis, sekaligus memberi dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan kapasitas usaha, pembukaan peluang ekspor, dan penguatan perekonomian daerah.

Pada Senin (17/11), Kanwil Bea Cukai Maluku bersama Bea Cukai Ambon melaksanakan CVC ke PT Wahana Lestari Investama.

Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku Estty Purwadiani Hidayatie dan jajaran meninjau langsung proses pengolahan udang vaname, mulai dari pembudidayaan hingga pengemasan sebelum diekspor.

Melalui dialog dengan perusahaan, Bea Cukai memperoleh pemahaman mengenai alur bisnis serta tantangan operasional, sekaligus menyampaikan informasi terkait kebijakan kepabeanan dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekspor.

"Dengan sinergi yang kuat dan komunikasi yang terbuka, proses ekspor diharapkan berjalan semakin efisien serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Maluku," ujar Estty.

Pada pertengahan November 2025 di Kabupaten Bener Meriah, Bea Cukai Lhokseumawe menggelar program CVC.