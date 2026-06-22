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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Buka Ruang Dialog yang Konstruktif untuk Pelaku Usaha Lewat Kegiatan CVC

Senin, 22 Juni 2026 – 11:37 WIB
Bea Cukai Buka Ruang Dialog yang Konstruktif untuk Pelaku Usaha Lewat Kegiatan CVC - JPNN.COM
Bea Cukai berupaya memastikan pelaku usaha memperoleh ruang dialog yang konstruktif untuk menyampaikan kendala dan kebutuhan mereka lewat kegiatan CVC. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Komunikasi efektif antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran kegiatan industri dan ekspor di tengah tantangan operasional, dinamika perdagangan global, dan kebutuhan kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kantor-kantor Bea Cukai terus mengintensifkan kegiatan customs visit customer (CVC) di sepanjang Mei 2026 sebagai wujud fungsi trade facilitator dan industrial assistance.

Bea Cukai Tanjung Emas melaksanakan CVC ke PT Berkah Emas Sumber Terang (BEST), salah satu perusahaan eksportir CPO dan produk turunannya di Jawa Tengah pada Rabu (13/5).

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Kegiatan yang dipimpin Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas Khoirul Hadziq tersebut menjadi forum diskusi antara Bea Cukai dan manajemen perusahaan untuk membahas berbagai kendala yang memengaruhi volume produksi ekspor.

Melalui Focus Group Discussion (FGD), kedua pihak mengidentifikasi hambatan teknis maupun administratif, khususnya yang berkaitan dengan proses kepabeanan dan pelayanan ekspor.

“Kegiatan ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan wadah diskusi untuk memetakan kendala di lapangan serta memastikan proses bisnis ekspor berjalan lancar tanpa hambatan prosedural,” ujar Khoirul.

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Upaya serupa juga dilakukan Bea Cukai Bekasi melalui CVC ke PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial (Priscolin), perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian minyak nabati atau minyak goreng.

Dalam kunjungan yang terlaksana pada Kamis (7/5) tersebut, Bea Cukai dan perusahaan berdiskusi mengenai proses bisnis, aktivitas ekspor-impor, implementasi ketentuan kepabeanan, serta berbagai tantangan operasional yang dihadapi perusahaan.

Bea Cukai berupaya memastikan pelaku usaha memperoleh ruang dialog yang konstruktif untuk menyampaikan kendala dan kebutuhan mereka lewat kegiatan CVC

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TAGS   pelaku usaha  Bea Cukai  CVC  industri  ekspor 
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