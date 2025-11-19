Bea Cukai Cikarang Dorong Stabilitas Industri dan Pelayanan Publik Lewat Kegiatan CVC

jpnn.com, CIKARANG - Bea Cukai Cikarang menjalin komunikasi dan sinergi dengan pelaku usaha melalui rangkaian kegiatan Customs Visit Customer (CVC) yang digelar pada berbagai perusahaan di wilayah kerjanya.

Pada Jumat (31/10), Bea Cukai Cikarang sebagai bagian dari fungsi industrial assistance mengunjungi PT Daelim Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Bea Cukai Cikarang berupaya memahami dinamika industri yang sedang dihadapi perusahaan, terutama dampak kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang berpengaruh pada hampir 50 persen ekspor perusahaan.

Melalui penjualan lokal yang menjangkau berbagai sektor usaha dalam negeri dan tenaga kerja mencapai sekitar 800 karyawan, keberlangsungan operasional PT Daelim Indonesia memiliki dampak besar terhadap lapangan pekerjaan dan rantai pasok domestik.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Bea Cukai Cikarang I Wayan Sapta Dharma menegaskan pentingnya keterbukaan komunikasi antara Bea Cukai dan dunia usaha.

“Kami berharap PT Daelim Indonesia dapat terus berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun, khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai,” ujar I Wayan Sapta Dharma dalam keterangannya, Rabu (19/11).

Kegiatan CVC ini sekaligus mendukung upaya Bea Cukai Cikarang dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui pelayanan yang semakin transparan dan responsif.

Sinergi serupa kembali diperkuat dalam kegiatan CVC ketika Bea Cukai Cikarang mengunjungi PT RLC Indonesia dan PT Frigoglass Indonesia pada Rabu (12/11).