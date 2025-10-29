Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bea Cukai dan APH Lainnya Tangani Kasus Rokok Ilegal di Banyuwangi, Ada Kabar Terbaru

Rabu, 29 Oktober 2025 – 11:34 WIB
Bea Cukai dan APH Lainnya Tangani Kasus Rokok Ilegal di Banyuwangi, Ada Kabar Terbaru - JPNN.COM
Bea Cukai menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus rokok ilegal ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BANYUWANGI - Sinergi Bea Cukai dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya dalam upaya penanganan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Banyuwangi kembali membuahkan hasil.

Kolaborasi antara Bea Cukai Banyuwangi, Polsek Rogojampi, dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi berhasil menangani perkara penyidikan tindak pidana di bidang cukai.

Kabar terbarunya, perkara tersebut kini telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi.

Baca Juga:

Kronologi kasus ini berawal dari laporan polisi nomor LP/A/3/IX/2025 yang diterbitkan oleh Polsek Rogojampi pada 2 September 2025.

Laporan tersebut menindaklanjuti temuan terhadap seorang pria berinisial AT (38) yang tertangkap tangan menjual dan memiliki rokok tanpa pita cukai di Jl. Dusun Bades, Kelurahan Karang Bendo, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Bea Cukai Banyuwangi bersama petugas Polsek Rogojampi segera melakukan penggeledahan dan pemeriksaan mendalam terhadap AT.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil penyidikan diketahui AT merupakan residivis kasus serupa yang pernah diproses pada 2020.

Berdasarkan pengakuan AT, rokok ilegal tersebut diperolehnya dari seseorang berinisial J di Madura yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Ini kabar terbaru dari kasus rokok ilegal di Banyuwangi yang ditangani Bea Cukai dan APH lainnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus rokok ilegal  Bea Cukai Banyuwangi  aparat penegak hukum  Bea Cukai  pita cukai  kabar terbaru  rokok ilegal 
BERITA KASUS ROKOK ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp