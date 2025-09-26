Bea Cukai dan Instansi Lain Bersinergi Dorong Penguatan Ekonomi & Perlindungan Masyarakat

jpnn.com, TANGERANG - Bea Cukai terus menjalin sinergi dengan berbagai instansi dalam mendukung tugas dan fungsinya.

Sinergi tersebut tercermin dari dua kegiatan yang digelar pada September 2025, yakni Focus Group Discussion (FGD) bersama Polda Kepulauan Riau di Batam dengan tema penguatan koperasi, serta coffee morning bersama BNN Kota Tangerang terkait kewaspadaan bahaya narkotika dalam rokok elektrik.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan sinergi lintas instansi ini merupakan bentuk nyata peran Bea Cukai dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.

“Bea Cukai tidak hanya hadir sebagai pengawas, tetapi juga fasilitator yang mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berdaya saing,” kata Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Jumat (26/9).

Pada Selasa (9/9), Bea Cukai Tangerang menggelar coffee morning bersama pengusaha rokok elektrik (REL) yang menghadirkan narasumber dari BNN Kota Tangerang.

Diketahui, saat ini tengah marak bahaya penyalahgunaan ketamine dan zat berbahaya lain yang ditemukan dalam cairan REL.

Menghadapi hal tersebut, Bea Cukai terus berupa mengawasi peredaran rokok elektrik, baik dari sisi kepatuhan cukai maupun pencegahan masuknya cairan REL berbahaya dari luar negeri.

Diharapkan para pengusaha dapat berkomitmen menjaga produk yang dipasarkan sesuai ketentuan hukum dan terbebas dari zat berbahaya.