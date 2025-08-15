Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bea Cukai dan Karantina Musnahkan Ratusan Unggas Impor Ilegal Asal Thailand di Aceh

Jumat, 15 Agustus 2025 – 19:09 WIB
Bea Cukai Langsa menindak dan memusnahkan ratusan unggas impor ilegal asal Thailand yang berupaya diselundupkan ke wilayah Aceh Tamiang awal Agustus lalu. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Bea Cukai Langsa menindak dan memusnahkan ratusan unggas impor ilegal asal Thailand yang berupaya diselundupkan ke wilayah Aceh Tamiang awal Agustus lalu.

Penindakan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi Bea Cukai dalam menjaga masyarakat dan lingkungan (community protector) sekaligus menegakkan aturan di bidang kepabeanan.

Penindakan bermula pada Sabtu (9/8), ketika Satgas Penyelundupan yang terdiri dari Kanwil Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Langsa, Karantina Aceh dan Sumut, Polri, serta BAIS TNI menerima informasi adanya pemasukan dan pembongkaran barang impor ilegal dari Thailand menuju Aceh Tamiang.

Barang-barang tersebut rencananya diangkut menggunakan mobil minibus hitam menuju Medan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satgas melakukan patroli darat di sekitar wilayah Aceh Tamiang.

Pada Jalan Lintas Seumadam, Kabupaten Aceh Tamiang, tim menemukan mobil minibus hitam mencurigakan melaju ke arah Medan.

Tim segera mengejar dan berhasil menghentikan kendaraan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dua orang berinisial RY (42) dan RN (39) bersama muatan yang diduga hasil impor ilegal.

