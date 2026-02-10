Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Bea Cukai dan Polda Bali Gagalkan Penyelundupan Kokain Asal Brazil

Selasa, 10 Februari 2026 – 17:23 WIB
Bea Cukai Ngurah Rai dan Polda Bali menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis kokain, pada Selasa (3/2). Foto: dok Bea Cukai

jpnn.com, BALI - Bea Cukai Ngurah Rai dan Polda Bali menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis kokain, pada Selasa (3/2).

Sementara itu Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Sunaryo menjelaskan kronologi penindakan tersebut.

Menurutnya, penindakan kokain ini bermula dari hasil profiling petugas Bea Cukai Ngurah Rai terhadap salah satu penumpang pesawat Emirates EK368 rute Sao Paulo (GRU) – Dubai (DXB) – Denpasar (DPS) yang mendarat pada Selasa (3/2).

"Dari pemeriksaan barang bawaan, petugas menemukan kemasan berisi serbuk putih yang disembunyikan dalam kompartemen palsu (false compartment) pada bagian dinding belakang tas backpack. Hasil uji pendahuluan dan laboratoris menunjukkan bahwa serbuk tersebut positif merupakan narkotika golongan I jenis kokain," papar Sunaryo.

Kemudian, petugas Bea Cukai Ngurah Rai berkoordinasi dengan Polda Bali dan membentuk tim gabungan untuk melakukan controlled delivery.

Berdasarkan keterangan pelaku, akan ada seseorang yang mengambil barang di kawasan Umalas, Canggu, Bali.

Pada pukul 21.30 WITA, tim gabungan berhasil mengamankan pengambil barang yang diketahui berinisial OT, warga negara Turki.

Barang hasil penindakan berupa satu kemasan plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 1.328,8 gram yang diduga mengandung kokain, dengan modus penyembunyian pada dinding belakang tas backpack.

