Bea Cukai dan TNI AU Bersinergi, Dukung Penampilan JAT di Brunei Darussalam

jpnn.com, TARAKAN - Bea Cukai Tarakan memberikan dukungan kepabeanan berupa fasilitas ekspor sementara ke pada Jupiter Aerobatic Team (JAT) TNI Angkatan Udara yang mewakili Indonesia.

Fasilitas itu diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Royal Brunei Armed Forces (RBAF) di Brunei Darussalam pada Minggu (31/5).

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Tarakan, Andy Herwanto mengungkapkan pemberian fasilitas ekspor sementara tersebut merupakan wujud sinergi antara Bea Cukai dan TNI Angkatan Udara dalam mendukung pelaksanaan tugas negara di tingkat internasional.

“Fasilitas ini diberikan untuk memastikan kelancaran proses keberangkatan pesawat beserta perlengkapan pendukung yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung, dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan yang berlaku,” ujar Andy.

JAT TNI Angkatan Udara merupakan satu-satunya tim aerobatik asing yang mendapat undangan untuk tampil pada peringatan HUT ke-65 RBAF.

Tim aerobatik ini dijadwalkan menampilkan demonstrasi udara pada puncak peringatan HUT ke-65 RBAF yang berlangsung pada Minggu (31/5).

Penampilan tersebut menjadi ajang untuk menampilkan profesionalisme penerbang TNI AU sekaligus mempererat hubungan baik antara Indonesia dan Brunei Darussalam.

Pemberian fasilitas kepabeanan berupa ekspor sementara menunjukkan komitmen Bea Cukai untuk terus mendukung berbagai kegiatan strategis nasional melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional.

“Kolaborasi antara Bea Cukai dan TNI Angkatan Udara ini menjadi salah satu bentuk dukungan nyata dalam menyukseskan misi internasional yang membawa nama baik Indonesia di kancah dunia,” pungkas Andy. (jpnn)