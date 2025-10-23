Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bea Cukai Denpasar Perluas Kolaborasi dengan Berbagai Instansi demi Tujuan Ini

Kamis, 23 Oktober 2025 – 11:38 WIB
Bea Cukai Denpasar Perluas Kolaborasi dengan Berbagai Instansi demi Tujuan Ini - JPNN.COM
Bea Cukai Denpasar menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi demi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepabeanan dan cukai. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, DENPASAR - Bea Cukai Denpasar menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi demi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepabeanan dan cukai.

Melalui serangkaian kegiatan sepanjang Oktober 2025, Bea Cukai Denpasar aktif menjalin sinergi dengan lembaga legislatif dan penegak hukum.

Hal ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan pengawasan dan pelayanan publik berjalan transparan, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat Bali.

Baca Juga:

Kegiatan pertama berlangsung di Aula Kintamani Bea Cukai Denpasar pada Senin (20/10) saat kantor tersebut menerima kunjungan kerja Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik DPD Utusan Provinsi Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III SE (M.Tru), M.Si (AWK).

Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antara lembaga pusat dan daerah, khususnya di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai.

"Dalam kegiatan tersebut, kami memaparkan peran Bea Cukai Denpasar dalam mendukung perekonomian daerah melalui pengawasan lalu lintas barang, pengelolaan barang kena cukai, pencapaian target penerimaan negara, serta pendampingan terhadap pelaku ekspor, terutama produk unggulan dan industri kreatif Bali," ujar Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar I Made Aryana dalam keterangannya, Kamis (23/10).

Baca Juga:

Pada kesempatan yang sama, AWK juga turut menyampaikan apresiasi atas inovasi layanan publik dan kontribusi positif Bea Cukai Denpasar terhadap masyarakat Bali.

Dia memberikan sepuluh poin masukan, antara lain terkait optimalisasi kinerja, komitmen terhadap pemberantasan korupsi, serta pelestarian budaya Bali.

Ini upaya Bea Cukai Denpasar demi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepabeanan dan cukai

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai Denpasar  Bea Cukai  pengawasan  pelayanan  penegak hukum  Cukai  Kepabeanan  I Made Aryana  Masyarakat Bali 
BERITA BEA CUKAI DENPASAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp