JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Dorong Industri yang Transparan dan Berdaya Saing Global Lewat Kegiatan CVC

Rabu, 17 September 2025 – 12:48 WIB
Bea Cukai kembali melaksanakan kegiatan CVC sebagai bentuk pelayanan dan penguatan sinergi dengan para pengguna jasa. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai kembali melaksanakan kegiatan Customs Visit Customer (CVC) sebagai bentuk pelayanan dan penguatan sinergi dengan para pengguna jasa.

Kegiatan tersebut kali ini dilaksanakan Bea Cukai Bekasi, Bea Cukai Yogyakarta dan Kanwil Bea Cukai Jawa Barat kepada pengguna jasa di bawah pengawasannya.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan dalam kegiatan CVC, Bea Cukai meninjau secara langsung proses bisnis yang dijalankan perusahaan, sekaligus menerima berbagai masukan terkait pelayanan kepabeanan dan cukai.

"Selain itu, dilakukan pula intimasi dengan reksan cukai guna mempererat komunikasi dan meningkatkan pemahaman bersama mengenai ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai,” kata Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Rabu (17/9).

Pada CVC kali ini, Bea Cukai Bekasi melaksanakan program Didik (Diskusi Bareng Bea Cukai Bekasi di Pabrik) dengan agenda refreshment Authorized Economic Operator (AEO) yang bertempat di PT NX Lemo Indonesia Logistik pada Selasa (9/9).

Sebagai bagian dari tanggung jawab AEO, PT NX Lemo Indonesia Logistik juga mengundang mitra dagang strategisnya, yakni PT Unilever Indonesia Tbk., PT Indonesia Epson Industry, dan PT Sharp Electronics Indonesia.

Hal ini sejalan dengan salah satu persyaratan AEO, yaitu mendorong mitra dagang untuk menilai dan meningkatkan kepatuhan serta keamanan rantai pasok global.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bekasi sekaligus Client Manager AEO Undani menekankan perlunya sinergi multipihak dalam menjaga keamanan logistik nasional.

