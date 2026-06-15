Bea Cukai Dorong Kepatuhan Industri Hasil Tembakau Lewat Pendataan dan Asistensi

jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap industri hasil tembakau di Semarang dan Malang melalui asistensi dan pendataan di daerah.

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan cukai sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat.

Di Semarang, Bea Cukai bersama pemerintah kota setempat menggelar pendataan dan pengawasan mesin produksi rokok di PT Bahtera Nusantara, Kawasan Industri Candi pada Rabu (10/6).

Baca Juga: Bea Cukai dan Perguruan Tinggi Bersinergi Tumbuhkan Literasi Kepabeanan Generasi Muda

Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk mendukung fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai.

Tim gabungan yang terdiri dari Bea Cukai Semarang, Dinas Perindustrian Kota Semarang, Bagian Perekonomian Kota Semarang, dan unsur terkait melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi perusahaan.

Pendataan mencakup jumlah tenaga kerja, penggunaan merek, kesesuaian Harga Jual Eceran (HJE), kapasitas produksi, serta spesifikasi mesin produksi yang digunakan.

Selain mesin pelinting sigaret, petugas juga mendata mesin pengemas, mesin pelekat pita cukai, dan mesin pengolahan bahan baku.

Sementara itu, Bea Cukai Malang melaksanakan kegiatan asistensi di PT Cahaya Bukit Suka, Kabupaten Malang pada Kamis (4/6).