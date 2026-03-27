Ekonomi - Industri

Bea Cukai Dorong Kepatuhan Industri Hasil Tembakau Lewat Rangkaian Kegiatan Asistensi

Jumat, 27 Maret 2026 – 10:32 WIB
Bea Cukai memastikan kepatuhan dan membantu pelaku usaha tumbuh secara berkelanjutan melalui rangkaian kegiatan asistensi yang dilakukan di sejumlah daerah. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya di daerah memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha cukai.

Langkah ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem usaha di bidang cukai yang sehat dan berkelanjutan.

Upaya tersebut terlihat dalam kunjungan kerja Bea Cukai Bojonegoro ke PT Sinar Surya Tembakau di Bojonegoro pada Rabu (11/3).

Kunjungan yang dipimpin langsung Kepala Bea Cukai Bojonegoro P. Dwi Jogyastara ini berfokus pada pengawasan dan bertujuan membangun komunikasi konstruktif dengan pelaku usaha.

Dalam kegiatan tersebut, petugas Bea Cukai Bojonegoro meninjau langsung proses produksi hasil tembakau guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan di bidang cukai.

Selain itu, kunjungan dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan dialog terbuka terkait kewajiban pelaku usaha.

Melalui pendekatan ini, diharapkan hubungan antara pemerintah dan industri semakin kuat sehingga mampu mendorong peningkatan kepatuhan.

Pendampingan serupa juga dilakukan Bea Cukai Malang kepada perusahaan yang baru memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

