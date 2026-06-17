Bea Cukai Dorong Kesiapan Calon Eksportir di Ambon dan Belitung

Rabu, 17 Juni 2026 – 17:08 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melakukan kunjungan ke pelaku ekspor (eksportir) maupun ke perusahaan yang berpotensi ekspor (calon eksportir) di daerah.

Langkah itu mereka lakukan untukmendorong peningkatan ekspor.

Pada Kamis (4/6), Bea Cukai Ambon melakukan kunjungan ke PT Avona Mina Lestari yang berlokasi di Kota Ambon.

Kunjungan tersebut dalam rangka asistensi sebagai upaya mendorong peningkatan ekspor di Maluku.

Kegiatan tersebut diikuti oleh tim Bea Cukai Ambon bersama jajaran manajemen perusahaan selaku calon eksportir.

Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai Ambon dan pihak perusahaan membahas proses bisnis ekspor, mulai dari pemenuhan ketentuan kepabeanan hingga persiapan ekspor yang diperlukan.

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Diskusi juga mencakup berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mempersiapkan kegiatan ekspor.

Selain itu, tim melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas perusahaan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait kesiapan operasional dan potensi ekspor yang dimiliki.