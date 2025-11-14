Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bea Cukai Dorong Optimalisasi Pengawasan Lewat Sinergi dengan Instansi Penegak Hukum

Jumat, 14 November 2025 – 09:37 WIB
Bea Cukai Dorong Optimalisasi Pengawasan Lewat Sinergi dengan Instansi Penegak Hukum - JPNN.COM
Kepala Kantor Bea Cukai Belawan Ahmad Luthfi (kanan) menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Yusup Darmaputra pada Selasa (11/11). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BELAWAN - Bea Cukai berkolaborasi dengan berbagai lembaga penegak hukum sebagai upaya menjaga keamanan masyarakat dan memastikan penerimaan negara berjalan optimal.

Dua pertemuan resmi yang berlangsung di Denpasar dan Belawan menunjukkan bagaimana sinergi lintas instansi menjadi fondasi penting dalam memperkuat fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pada Selasa (4/11), Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar I Made Aryana menerima kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar AKBP Leo Dedy.

Baca Juga:

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bea Cukai Denpasar tersebut menjadi langkah strategis untuk mempererat kerja sama dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Kedua pimpinan instansi tersebut membahas berbagai langkah kolaboratif untuk memperkuat pengawasan, pertukaran informasi intelijen, dan peningkatan kapasitas petugas di lapangan.

Melalui koordinasi yang lebih erat diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan mampu menekan peredaran narkotika hingga ke akar masalah.

Baca Juga:

Sinergi ini juga diharapkan menciptakan pelayanan publik yang transparan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta lingkungan masyarakat yang lebih aman dari ancaman narkotika.

Upaya bersama ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga integritas pelayanan publik dan keamanan masyarakat di Bali.

Sinergi Bea Cukai dengan instansi penegak hukum mendorong optimalisasi pengawasan kepabeanan dan cukai

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  instansi penegak hukum  Ahmad Luthfi  pengawasan  penerimaan negara  P4GN  Pelayanan Publik 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp