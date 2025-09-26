Close Banner Apps JPNN.com
Bea Cukai Dorong Penguatan UMKM dan Perluasan Ekspor Lewat Kerja Sama Lintas Instansi

Jumat, 26 September 2025 – 16:36 WIB
Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya di berbagai daerah menjalani kerja sama dengan berbagai instansi untuk mendorong penguatan UMKM, memperluas ekspor, serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya di berbagai daerah menjalani kerja sama dengan berbagai instansi.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong penguatan UMKM, memperluas ekspor, serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo menegaskan kerja sama lintas instansi ini merupakan bagian penting dari tugas instansinya sebagai trade facilitator.

“Kolaborasi yang kami lakukan dengan pemerintah daerah, kementerian, hingga lembaga teknis lainnya membuktikan bahwa sinergi adalah kunci dalam menciptakan ekosistem usaha yang legal, sehat, dan berdaya saing di pasar global,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (26/9).

Pada Senin (15/9), Bea Cukai Jember berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar pertemuan yang dipimpin langsung Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau Mas Rio.

Pertemuan tersebut membahas peran Bea Cukai dalam menekan peredaran rokok ilegal sekaligus memperluas peluang ekspor.

Kepala Bea Cukai Jember Muhammad Syahirul Alim menegaskan pihaknya ingin produk lokal Situbondo tidak hanya kuat di dalam negeri, tapi juga mampu bersaing di pasar global.

Kerja sama kedua instansi tersebut pun semakin kuat dengan menegaskan arah kebijakan Situbondo sebagai Kabupaten UMKM yang mengandalkan lima sektor unggulan, yakni pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

