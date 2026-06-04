Bea Cukai Dorong UMKM & Produk Daerah Tembus Pasar Global Lewat Pendampingan Ekspor

jpnn.com, LHOKSEUMAWE - Bea Cukai memperkuat perannya sebagai trade facilitator dan industrial assistance melalui berbagai upaya pendampingan ekspor di sejumlah daerah.

Langkah ini dilakukan untuk membantu pelaku usaha dan UMKM memperluas akses pasar internasional, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.

Bea Cukai Lhokseumawe menerima audiensi Aceh Trading Committee (ATC) yang membahas rencana pengembangan ekspor komoditas pertanian dan produk UMKM melalui Pelabuhan Krueng Geukuh, pada Rabu (13/5).

Dalam pertemuan tersebut, ATC menyampaikan rencana pembentukan ekosistem perdagangan yang akan menampung komoditas pertanian dan produk UMKM Aceh Utara dan sekitarnya untuk dipasarkan ke luar negeri, termasuk kerja sama dengan perusahaan di Malaysia sebagai calon buyer.

Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Bambang Sutarjo menegaskan dukungannya terhadap pengembangan ekspor daerah.

“Bea Cukai siap memberikan asistensi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar kegiatan perdagangan internasional dapat berjalan lancar, tertib administrasi, dan sesuai aturan,” kata Bambang dalam keterangannya, Kamis (4/6).

Upaya peningkatan ekspor juga menjadi salah satu perhatian dalam rapat koordinasi Forum Sinergi Data (FORSIDA) Provinsi Aceh yang digelar di Learning Corner Satellite Kanwil Bea Cukai Aceh pada Rabu (13/5).

Forum yang melibatkan Bea Cukai, DJPb, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia tersebut menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas agar nilai tambah produk lokal tetap berada di Aceh.