Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Bea Cukai Dorong UMKM Tembus Pasar Global Lewat Penguatan Mindset Ekspor & Kolaborasi

Selasa, 06 Januari 2026 – 14:18 WIB
Bea Cukai Dorong UMKM Tembus Pasar Global Lewat Penguatan Mindset Ekspor & Kolaborasi - JPNN.COM
Bea Cukai Makassar melaksanakan sosialisasi layanan kepabeanan ekspor bagi UMKM di BSI UMKM Center Makassar pada Kamis (04/12). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MAKASSAR - Bea Cukai memperkuat peran pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menembus pasar global.

Pada Desember 2025, Bea Cukai Malang dan Bea Cukai Makassar secara aktif menghadirkan program pembinaan yang berfokus pada penguatan mindset ekspor, peningkatan pemahaman regulasi, serta pembangunan kolaborasi lintas instansi.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan penguatan kapasitas UMKM menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam meningkatkan kinerja ekspor.

Baca Juga:

“Bea Cukai tidak hanya berperan sebagai fasilitator perdagangan, tetapi juga mitra UMKM dalam membangun kesiapan, kepercayaan diri, dan daya saing di pasar internasional,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (6/1).

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan NGOPI EKSPOR (Ngobrol Pintar, Ngobrol Inspirasi) yang diselenggarakan Bea Cukai Malang pada Jumat (19/12).

Kegiatan ini menjadi edisi penutup NGOPI EKSPOR sepanjang tahun 2025 dan mendapat antusiasme tinggi dari para pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya hingga ke pasar mancanegara.

Baca Juga:

Dalam kegiatan ini para pelaku usaha dijelaskan pentingnya membangun mindset ekspor sebagai fondasi utama UMKM dalam menghadapi persaingan global dan memperkenalkan berbagai program pemberdayaan UMKM serta peluang kolaborasi strategis guna mendukung pengembangan usaha ke depan.

Sementara itu, Bea Cukai Makassar juga melaksanakan sosialisasi layanan kepabeanan ekspor bagi UMKM di BSI UMKM Center Makassar pada Kamis (04/12).

Bea Cukai Malang dan Bea Cukai Makassar secara aktif menghadirka pembinaan yang berfokus pada penguatan mindset ekspor hingga kolaborasi lintas instansi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UMKM  ekspor  Bea Cukai  pasar global  Budi Prasetiyo 
BERITA UMKM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp