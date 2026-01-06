Bea Cukai Dorong UMKM Tembus Pasar Global Lewat Penguatan Mindset Ekspor & Kolaborasi

jpnn.com, MAKASSAR - Bea Cukai memperkuat peran pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menembus pasar global.

Pada Desember 2025, Bea Cukai Malang dan Bea Cukai Makassar secara aktif menghadirkan program pembinaan yang berfokus pada penguatan mindset ekspor, peningkatan pemahaman regulasi, serta pembangunan kolaborasi lintas instansi.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan penguatan kapasitas UMKM menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam meningkatkan kinerja ekspor.

“Bea Cukai tidak hanya berperan sebagai fasilitator perdagangan, tetapi juga mitra UMKM dalam membangun kesiapan, kepercayaan diri, dan daya saing di pasar internasional,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (6/1).

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan NGOPI EKSPOR (Ngobrol Pintar, Ngobrol Inspirasi) yang diselenggarakan Bea Cukai Malang pada Jumat (19/12).

Kegiatan ini menjadi edisi penutup NGOPI EKSPOR sepanjang tahun 2025 dan mendapat antusiasme tinggi dari para pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya hingga ke pasar mancanegara.

Dalam kegiatan ini para pelaku usaha dijelaskan pentingnya membangun mindset ekspor sebagai fondasi utama UMKM dalam menghadapi persaingan global dan memperkenalkan berbagai program pemberdayaan UMKM serta peluang kolaborasi strategis guna mendukung pengembangan usaha ke depan.

Sementara itu, Bea Cukai Makassar juga melaksanakan sosialisasi layanan kepabeanan ekspor bagi UMKM di BSI UMKM Center Makassar pada Kamis (04/12).