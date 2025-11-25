Bea Cukai Dorong UMKM Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global Lewat Kegiatan Ini

jpnn.com, MAKASSAR - Bea Cukai terus menjaga komitmen dan sinergi bersama pemangku kepentingan terkait untuk mendorong pertumbuhan ekspor komoditas di daerah.

Melalui tiap-tiap unit vertikalnya, Bea Cukai terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai wilayah.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengungkapkan komitmen bersama dukungan ekspor kali ini dilaksanakan Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Bea Cukai Parepare, dan Bea Cukai Malang.

“Hal ini sebagai komitmen bersama kami (Bea Cukai dan pemangku kepentingan) untuk membantu perkembangan ekspor melalui pendampingan dan asistensi terhadap pelaku industri,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (25/11).

Sebagai bentuk dukungan dalam mendorong ekspor, Bea Cukai Parepare menghadiri focus group discussion (FGD) Karantina Go Ekspor yang diselanggarakan di Kantor BKHIT Mamuju Sulawesi Barat pada Kamis (13/11).

Langkah partisipatif Bea Cukai juga ditunjukkan melalui kehadiran Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan pada kegiatan Anging Mammiri Business Fair (AMBF) x South Sulawesi Investment Forum (SSIF) 2025 yang digelar di Claro Hotel Makassar pada 12–13 November 2025.

Kanwil Bea Cukai Sulbagsel berkesempatan mengisi salah satu booth pada acara tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Kanwil Bea Cukai Sulbagsel menyampaikan informasi dan edukasi terkait kepabeanan dan cukai, fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha, serta dukungan terhadap UMKM ekspor.