JPNN.com - Daerah - Maluku Utara

Bea Cukai Dukung Kebangkitan Pariwisata Maluku Utara Lewat Kedatangan Villa Vie Odyssey

Selasa, 14 Oktober 2025 – 15:26 WIB
Bea Cukai Dukung Kebangkitan Pariwisata Maluku Utara Lewat Kedatangan Villa Vie Odyssey - JPNN.COM
Bea Cukai menyambut kedatangan kapal pesiar mewah Villa Vie Odyssey ke Ternate sebagai implementasi perdana program 'All Indonesia' di wilayah Maluku Utara. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TERNATE - Pariwisata Kota Ternate menyambut kedatangan kapal pesiar mewah Villa Vie Odyssey yang sandar di Pelabuhan Ahmad Yani, Sabtu (11/10).

Bea Cukai Ternate berkolaborasi erat dengan Karantina, Imigrasi dan Otoritas Pelabuhan untuk memastikan seluruh proses pelayanan dan pengawasan berjalan lancar, cepat, dan aman.

Momen ini menjadi tonggak bersejarah bagi Maluku Utara, karena untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Ternate ditetapkan sebagai entry point sekaligus exit point bagi kapal pesiar internasional.

Kapal berbendera asing tersebut sebelumnya berlayar dari Filipina dan akan melanjutkan perjalanan menuju Mikronesia.

Ternate menjadi salah satu destinasi pilihan karena keindahan alamnya yang menakjubkan, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakat yang menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara.

Kedatangan Villa Vie Odyssey juga menjadi implementasi perdana program 'All Indonesia' di wilayah Maluku Utara, yaitu sistem deklarasi terpadu bagi pengunjung asing yang memasuki wilayah Indonesia melalui pelabuhan laut.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperkuat citra positif Indonesia sebagai destinasi wisata ramah wisatawan.

Tercatat sebanyak 255 wisatawan mancanegara turun di Ternate untuk menikmati keindahan wisata bahari dan sejarah yang menjadi daya tarik utama kota ini.

Bea Cukai mendukung kebangkitan pariwisata Maluku Utara dengan kedatangan kapal pesiar mewah Villa Vie Odyssey di Ternate

