Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bea Cukai Dukung Kelancaran Proyek Strategis Nasional & Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 14 April 2026 – 15:08 WIB
Bea Cukai Dukung Kelancaran Proyek Strategis Nasional & Pertumbuhan Ekonomi - JPNN.COM
Bea Cukai dukung kelancaran proyek strategis nasional & pertumbuhan ekonomi. Foto: dok Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Kebutuhan akan energi yang andal serta data ekonomi yang akurat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, tanpa koordinasi yang kuat antarinstansi, berbagai program strategis berisiko terhambat, baik dari sisi distribusi logistik maupun pengelolaan informasi.

Oleh karena itu, sinergi lintas lembaga menjadi langkah krusial untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran Bea Cukai Tanjungpinang dalam seremoni First Steel Cut proyek UCC Tangguh Onshore EPCI pada Kamis (9/4).

"Keterlibatan ini menegaskan dukungan Bea Cukai terhadap kelancaran proyek strategis nasional di sektor energi," ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.

Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai Tanjungpinang menyatakan komitmennya untuk memberikan fasilitas serta asistensi kepabeanan yang optimal.

Baca Juga:

Pelayanan dan pengawasan yang dilakukan diharapkan mampu mempercepat arus barang, khususnya material dan peralatan yang dibutuhkan selama masa fabrikasi.

Dengan dukungan tersebut, proyek UCC Tangguh Onshore diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ketahanan energi nasional, yang pada akhirnya berdampak pada ketersediaan energi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Sinergi lintas lembaga menjadi langkah krusial untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  pertumbuhan ekonomi  proyek strategis  BPS 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp