Bea Cukai Dukung Pencegahan Penyelundupan Tanaman dan Satwa Liar di Tanjung Perak

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Tanjung Perak terus memperkuat perannya dalam upaya pencegahan penyelundupan tanaman dan satwa liar di Pelabuhan Tanjung Perak.

Hal tersebut diwujudkan melalui kerja sama Bea Cukai Tanjung Perak dengan instansi terkait lainnya, baik insititusi dalam negeri maupun luar negeri.

Pada Rabu (24/6), Bea Cukai Tanjung Perak mengadakan Praktik Lapangan School of Environmental Conservation and Environment Service Management (SECESM) yang digelar di Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Wildlife Conservation Society (WCS) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak.

Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Capt. Mustamin menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin baik dalam upaya perlindungan dan pelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).

"Ini penting mengingat status Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan salah satu pelabuhan utama untuk kargo dan penumpang baik domestik maupun antarnegara," ungkapnya.

Muh Fahri, Pelaksana Pemeriksa dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tanjung Perak menyampaikan alur pemeriksaan dan penanganan barang ekspor-impor, khususnya terkait tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang terkena skema larangan atau pembatasan (lartas) ekspor dan impor.

Pengaturan lartas untuk komoditas TSL diberlakukan oleh kementerian tertentu, seperti Kementerian Kehutanan, yang memerlukan pengawasan secara mendalam untuk peredarannya.

Dalam melindungi komoditas kehutanan, Bea Cukai juga terlibat dalam kegiatan Workshop Lanjutan Penguatan Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) yang diselenggarakan oleh Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) bekerja sama dengan U.S. Department of Justice.