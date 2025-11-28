Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bea Cukai Dumai Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp 4,62 Miliar, Begini Harapannya

Jumat, 28 November 2025 – 11:15 WIB
Bea Cukai Dumai Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp 4,62 Miliar, Begini Harapannya - JPNN.COM
Bea Cukai Dumai melaksanakan pemusnahan barang ilegal yang telah berstatus menjadi BMMN senilai Rp 4,62 miliar pada Rabu (26/11). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, DUMAI - Bea Cukai Dumai kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran barang ilegal melalui pemusnahan barang yang menjadi milik negara (BMMN) pada Rabu (26/11).

Total estimasi barang ilegal yang dimusnahkan mencapai Rp 4.629.887.309 dengan potensi kerugian negara yang berhasil ditekan sebesar Rp 2.217.417.524.

“Seluruh barang merupakan hasil penindakan yang dilakukan Bea Cukai Dumai mulai semester kedua tahun 2023 hingga semester pertama tahun 2025,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Dumai Ruru Firza Isnandar dalam keterangannya, Jumat (28/11).

Baca Juga:

Adapun pemusnahan dilaksanakan di Lapangan Tembak Laras Panjang, Detasemen Arhanud 004 Rudal, Dumai.

Persetujuan pemusnahan ini didasarkan pada Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor 217/MK/KN.4/2025 tanggal 26 September 2025.

Menurut Ruru, besarnya nilai barang ilegal yang dimusnahkan menunjukkan ancaman penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan masih tinggi.

Baca Juga:

"Kami berharap tindakan ini menjadi efek jera dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran barang ilegal," harap Ruru.

Dalam pemusnahan ini turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai Muhammad Yunus, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Riau Waloyo, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran Forkopimda.

Bea Cukai Dumai melaksanakan pemusnahan barang ilegal yang telah berstatus menjadi BMMN senilai Rp 4,62 miliar pada Rabu (26/11)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pemusnahan barang ilegal  Bea Cukai Dumai  Barang Ilegal  Penyelundupan  Ruru Firza Isnandar  Bea Cukai  pelanggaran kepabeanan 
BERITA PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp