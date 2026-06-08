Bea Cukai Edukasi Mahasiswa Hang Tuah, Unhas hingga Unda Lewat Customs Goes to Campus

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai memberikan edukasi kepada mahasiswa dalam kegiatan bertajuk 'Customs Goes to Campus'.

Dalam tiga pekan terakhir, Bea Cukai telah melaksanakan edukasi di tiga lokasi, yaitu Universitas Hang Tuah, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Darwan Ali.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengungkapkan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memperoleh wawasan langsung mengenai peran strategis Bea Cukai dalam pengelolaan kepabeanan, penerimaan negara, serta pengawasan lalu lintas barang demi mendukung perekonomian Indonesia.

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Pekan pertama, Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan melaksanakan praktisi mengajar mata kuliah Perdagangan Internasional di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin pada Senin (18/5).

Dilanjutkan Bea Cukai Juanda melaksanakan kegiatan Customs Goes to Campus di Universitas Hang Tuah, Surabaya pada pekan kedua, tepatnya pada Kamis (21/5).

Pada pekan ketiga, Bea Cukai Sampit memberikan kuliah umum tentang dinamika perdagangan internasional (ekspor dan impor) kepada mahasiswa program studi Manajemen, Sistem Informasi, dan Agribisnis Universitas Darwan Ali (UNDA) Sampit pada Rabu (3/6).

Para mahasiswa dibekali informasi tentang konsep dasar perdagangan internasional dan menjelaskan berbagai tugas pokok Bea Cukai, antara lain menghimpun penerimaan negara (revenue collector) melalui bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Selain itu, Bea Cukai memiliki peran penting meliputi fungsi sebagai community protector, yaitu melindungi masyarakat dari barang ilegal/berbahaya, serta trade facilitator dan industrial assistance, yaitu memfasilitasi perdagangan perdagangan dan mendukung dan pendampingan terhadap industri.