Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Bea Cukai Gagalkan Pembawaan Ilegal Benda Cagar Budaya di Bandara SMB II Palembang

Rabu, 11 Februari 2026 – 16:30 WIB
Bea Cukai Gagalkan Pembawaan Ilegal Benda Cagar Budaya di Bandara SMB II Palembang - JPNN.COM

jpnn.com, PALEMBANG - Bea Cukai Palembang bersama Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI Sumsel menggagalkan upaya pembawaan ilegal Benda Cagar Budaya (BCB) melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Jumat (06/02).

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Palembang Achmad Wahyudi menyampaikan pengungkapan kasus tersebut berawal dari pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang.

“Penindakan bermula saat tim kami melakukan pemindaian bagasi keberangkatan menggunakan mesin X-Ray dan menemukan citra mencurigakan yang diduga merupakan benda cagar budaya,” ungkap Achmad dalam keterangannya, Rabu (11/2).

Baca Juga:

Setelah mendapati indikasi tersebut, Bea Cukai Palembang segera berkoordinasi dan bersinergi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI Sumsel untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan fisik, petugas mengamankan 21 koli barang bukti yang berisi berbagai artefak bersejarah.

Adapun barang yang diamankan, antara lain kendi, cawan, dan gerabah; patung arca dan logam-logam kuno; perhiasan dan koin kuno; senjata tradisional seperti trisula dan keris; serta teko porselen, tembaga, dan berbagai benda antik lainnya.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil identifikasi awal, barang-barang tersebut diduga kuat termasuk dalam kategori Benda Cagar Budaya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Achmad juga menegaskan sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam pengawasan dan perlindungan warisan budaya nasional.

Sinergi Bea Cukai dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Sumsel menggagalkan upaya pembawaan ilegal benda cagar budaya di Bandara SMB II Palembang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   benda cagar budaya  Bea Cukai  Bandara SMB II Palembang  balai pelestarian kebudayaan  artefak bersejarah 
BERITA BENDA CAGAR BUDAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp