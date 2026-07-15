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Bea Cukai Gelar Pemusnahan BMMN, Ada Rokok hingga Minuman Bersoda Tak Layak Konsumsi

Rabu, 15 Juli 2026 – 10:42 WIB
Bea Cukai Gelar Pemusnahan BMMN, Ada Rokok hingga Minuman Bersoda Tak Layak Konsumsi - JPNN.COM
Bea Cukai Entikong dan Bea Cukai Sintete menggelar pemusnahan bersama barang hasil penindakan yang telah berstatus sebagai BMMN pada Rabu (24/6). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SANGGAU - Bea Cukai Entikong dan Bea Cukai Sintete menggelar pemusnahan bersama barang hasil penindakan pada Rabu (24/6).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di tempat pembakaran sampah Bea Cukai Entikong.

Hasil penindakan yang dimusnahkkan tersebut berupa barang kena cukai (BKC) ilegal dan pakaian bekas impor (balepress) yang telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara (BMMN).

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Kegiatan dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat Budi Harjanto dan turut dihadiri perwakilan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarhanud 1/PBC Kostrad, Polsek Entikong, dan Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat Budi Harjanto menyampaikan pemusnahan ini bertujuan menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang agar tidak dapat dimanfaatkan lagi.

"Langkah pemusnahan ini dilakukan setelah mengantongi izin resmi dari Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak berdasarkan Surat Nomor S-123/MK/KNL.1101/2026 tanggal 12 Mei 2026," terang Budi.

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Dia menyampaikan barang yang dimusnahkan Bea Cukai Entikong meliputi rokok tanpa pita cukai sebanyak 922.304 batang yang diperkirakan bernilai Rp 497.155.000 dan minuman bersoda tak layak konsumsi sebanyak 240 liter yang diperkirakan senilai Rp 1.887.053.

Sementara itu, barang yang dimusnahkan oleh Bea Cukai Sintete adalah pakaian bekas impor (balepress) sebanyak 240 bale yang diperkirakan mencapai Rp 720 juta.

Bea Cukai Entikong dan Bea Cukai Sintete menggelar pemusnahan bersama barang hasil penindakan yang telah berstatus sebagai BMMN pada Rabu (24/6)

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TAGS   pemusnahan BMMN  barang menjadi milik negara  Bea Cukai  rokok  Minuman bersoda  pakaian bekas 
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