Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Bea Cukai Gencarkan Sosialisasi Cukai dan Waspada Rokok Ilegal di Berbagai Daerah

Rabu, 11 Maret 2026 – 09:05 WIB
Bea Cukai Gencarkan Sosialisasi Cukai dan Waspada Rokok Ilegal di Berbagai Daerah - JPNN.COM
Bea Cukai di berbagai daerah terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang cukai dan waspada rokok ilegal melalui pendekatan langsung, mulai dari pasar tradisional, warung penjual rokok, hingga dialog publik. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan di berbagai daerah.

Selain merugikan keuangan negara, produk tanpa pita cukai juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang patuh terhadap aturan.

Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menekan peredaran barang kena cukai ilegal.

Baca Juga:

Kantor-kantor Bea Cukai di berbagai daerah terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui pendekatan langsung, mulai dari pasar tradisional, warung penjual rokok, hingga dialog publik.

Bea Cukai Bojonegoro menggelar kegiatan Sobo Pasar di Pasar Kecamatan Baureno pada Rabu (11/2).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penguatan edukasi dan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan di bidang cukai.

Baca Juga:

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan sosialisasi mengenai ketentuan barang kena cukai, khususnya hasil tembakau yang wajib dilekati pita cukai resmi.

Para pedagang juga diberikan pemahaman mengenai dasar hukum cukai, ciri-ciri barang kena cukai legal, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Bea Cukai di berbagai daerah terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang cukai dan waspada rokok ilegal melalui pendekatan langsung

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rokok ilegal  Bea Cukai  sosialisasi cukai  pelaku usaha  Cukai 
BERITA ROKOK ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp