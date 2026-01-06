Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Gresik Catat Kinerja Positif di 2025, Terus Dukung Pertumbuhan Industri

Selasa, 06 Januari 2026 – 12:58 WIB
Bea Cukai Gresik Catat Kinerja Positif di 2025, Terus Dukung Pertumbuhan Industri - JPNN.COM
Kepala Kantor Bea Cukai Gresik Asep Munandar (kiri) saat bertemu petani tembakau di wilayahnya. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, GRESIK - Bea Cukai Gresik menegaskan perannya dalam mengawal perekonomian dan melindungi masyarakat sepanjang tahun 2025 melalui kinerja yang terukur di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, pemberdayaan UMKM, serta pengawasan dan penegakan hukum.

Kepala Kantor Bea Cukai Gresik Asep Munandar mengatakan dari sisi penerimaan negara, instansinya berhasil merealisasikan target penerimaan dari sektor cukai, bea masuk, dan bea keluar dengan capaian melampaui target.

Kinerja ini mencerminkan efektivitas pengawasan sekaligus meningkatnya kepatuhan pelaku usaha, yang berdampak langsung pada terjaganya stabilitas fiskal negara dan pembiayaan pembangunan.

Baca Juga:

Dalam mendukung pertumbuhan industri, Bea Cukai Gresik mengawal pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat dengan nilai total mencapai Rp 1,06 triliun.

Fasilitas tersebut meliputi penangguhan bea masuk sebesar Rp 213,99 miliar, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 685,47 miliar, serta pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 160,87 miliar.

Pengawalan ini berkontribusi terhadap devisa ekspor senilai Rp 188,68 triliun dan penyerapan 20.241 tenaga kerja, sehingga memberi manfaat nyata bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

Dukungan serupa juga diberikan melalui pengawalan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik.

Sepanjang 2025, fasilitas perpajakan di KEK Gresik tercatat lebih dari Rp 396 miliar dan mendorong devisa ekspor hingga Rp17 triliun.

Bea Cukai Gresik mencatat kinerja positif di 2025 dan terus mendukung pertumbuhan industri dan melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kinerja positif  Bea Cukai Gresik  industri  Bea Cukai  Barang Ilegal  pengguna jasa  Perdagangan  Asep Munandar 
BERITA KINERJA POSITIF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp