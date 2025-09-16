Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bea Cukai Gresik Musnahkan Rokok dan MMEA Ilegal Senilai Rp 7,51 Miliar, Tuh Lihat!

Selasa, 16 September 2025 – 13:08 WIB
Bea Cukai Gresik Musnahkan Rokok dan MMEA Ilegal Senilai Rp 7,51 Miliar, Tuh Lihat! - JPNN.COM
Bea Cukai Gresik melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil penindakan, berupa 4,3 juta batang rokok ilegal dan 836 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal senilai mencapai Rp 7,51 miliar. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, GRESIK - Bea Cukai Gresik melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil penindakan, berupa 4,3 juta batang rokok ilegal dan 836 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.

Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp 7,51 miliar.

Kepala Bea Cukai Gresik Asep Munandar mengungkapkan barang tersebut merupakan hasil akumulasi dari 144 kali penindakan melalui jasa titipan, 101 kali operasi pasar, 11 kali patroli laut, dan 16 kali penindakan sarana pengangkut sepanjang tahun anggaran 2024–2025 di wilayah Kabupaten Gresik dan Lamongan.

Baca Juga:

"Potensi kerugian negara dari seluruhnya hampir Rp 5 miliar,” ungkap Asep Munandar dalam keterangannya, Selasa (16/9).

Asep menyampaikan pemusnahan ini dilakukan di incinerator PT Tri Surya Plastik, Lawang, Kabupaten Malang pada Jumat (12/09).

"Seluruh barang bukti dibakar hingga tidak memiliki nilai ekonomi,” imbuhnya.

Baca Juga:

Selain pemusnahan, Bea Cukai Gresik juga menerapkan mekanisme penyelesaian pelanggaran tanpa penyidikan melalui pembayaran sanksi administrasi berupa denda (ultimum remidium), sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 237 Tahun 2022.

Sampai saat ini, Bea Cukai Gresik telah menerima pembayaran denda cukai sebesar Rp 1,58 miliar dari 12 kasus.

Bea Cukai Gresik musnahkan 4,3 juta batang rokok ilegal dan 836 liter MMEA ilegal senilai Rp 7,51 miliar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemusnahan rokok ilegal  MMEA ilegal  Bea Cukai Gresik  Bea Cukai  rokok  Cukai  pemusnahan 
BERITA PEMUSNAHAN ROKOK ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp