Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Hadir di Aceh Tengah, Dorong Ekspor Produk SPT dari Industri Tembakau Daerah

Sabtu, 18 April 2026 – 08:50 WIB
Bea Cukai Lhokseumawe terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri hasil tembakau legal di daerah.

jpnn.com, LHOKSEUMAWE - Bea Cukai Lhokseumawe terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri hasil tembakau legal di daerah. 

Dukungan tersebut diwujudkan melalui kehadiran Bea Cukai dalam kegiatan pelekatan pita cukai sigaret putih tangan (SPT) sekaligus pelepasan produk menuju pasar lokal Aceh dan nasional yang dilaksanakan di Aceh Tengah pada Rabu (15/4). 

Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe yang diwakili oleh Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (PKCDT), Sofyan, hadir langsung dalam kegiatan tersebut. 

Baca Juga:

Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, Sekretaris Daerah Aceh Tengah, Drs. Mursyid, M.Si, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tengah. 

Produk sigaret putih tangan yang dilepas ke pasar merupakan hasil produksi Gayo Mountain Cigar (GMC) dengan merek GMT yang dipimpin oleh pelaku usaha lokal, Salmy Lahmuddin.

Pelepasan produk ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperluas jangkauan pemasaran produk tembakau legal dari Aceh Tengah. 

Baca Juga:

Sofyan menyampaikan kegiatan pelekatan pita cukai merupakan bentuk kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus menjadi simbol legalitas produk hasil tembakau. 

Bea Cukai, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku usaha agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  ekspor  Industri tembakau  DBHCHT  tembakau 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp