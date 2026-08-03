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JPNN.com - Ekonomi

Bea Cukai Jagoi Babang Berhasil Fasilitasi UMKM Ekspor 306,8 Ton Petai ke Malaysia

Senin, 03 Agustus 2026 – 14:44 WIB
Bea Cukai Jagoi Babang Berhasil Fasilitasi UMKM Ekspor 306,8 Ton Petai ke Malaysia - JPNN.COM
Bea Cukai Jagoi Babang berhasil memfasilitasi ekspor 306,8 ton petai ke Malaysia dengan nilai mencapai Rp 3,11 miliar di sepanjang semester I 2026. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BENGKAYANG - Bea Cukai Jagoi Babang terus menunjukkan komitmennya sebagai trade facilitator dan industrial assistance dengan mendukung peningkatan ekspor komoditas unggulan daerah.

Sepanjang semester I 2026, Bea Cukai Jagoi Babang berhasil memfasilitasi ekspor 306,8 ton petai ke Malaysia dengan nilai mencapai Rp 3,11 miliar.

Capaian tersebut menjadi bukti komoditas pertanian lokal memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar internasional sekaligus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin berorientasi ekspor.

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Melalui pelayanan kepabeanan yang cepat, mudah, dan profesional, Bea Cukai Jagoi Babang terus memberikan asistensi kepada pelaku usaha agar kegiatan ekspor dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

Kepala Kantor Bea Cukai Jagoi Babang Arman Tarmidzi menyampaikan keberhasilan ekspor ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai, pelaku usaha, petani, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengoptimalkan potensi komoditas unggulan daerah.

"Bea Cukai Jagoi Babang akan terus memberikan pelayanan terbaik dan pendampingan kepada para pelaku usaha agar semakin banyak UMKM yang mampu menembus pasar internasional," ujar Arman dalam keterangannya, Senin (3/8).

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Dia berharap keberhasilan ekspor petai ini menjadi motivasi bagi eksportir untuk terus mengembangkan komoditas unggulan daerah.

Ekspor petai dan komoditas pertanian lainnya memberikan manfaat yang luas, mulai dari meningkatkan devisa negara dan daya saing produk Indonesia, hingga membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Bea Cukai Jagoi Babang berhasil memfasilitasi ekspor 306,8 ton petai ke Malaysia dengan nilai mencapai Rp 3,11 miliar sepanjang semester I 2026

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TAGS   ekspor  Bea Cukai Jagoi Babang  Bea Cukai  Petai  Malaysia 
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