Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Jakarta Memperkuat Ekosistem Logistik Nasional Lewat Pemberian Fasilitas PLB

Kamis, 18 Desember 2025 – 15:01 WIB
Bea Cukai Jakarta Memperkuat Ekosistem Logistik Nasional Lewat Pemberian Fasilitas PLB - JPNN.COM
Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemudahan berusaha dan penguatan daya saing industri nasional melalui pemberian fasilitas kepabeanan Pusat Logistik Berikat (PLB). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BANTEN - Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemudahan berusaha dan penguatan daya saing industri nasional melalui pemberian fasilitas kepabeanan Pusat Logistik Berikat (PLB).

Sepanjang Desember 2025, Kanwil Bea Cukai Jakarta memberikan izin fasilitas PLB kepada sejumlah perusahaan logistik dan industri strategis.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Akhmad Rofiq menegaskan fasilitas PLB merupakan instrumen penting untuk menciptakan sistem logistik nasional yang efisien dan berdaya saing.

Baca Juga:

“Pusat Logistik Berikat hadir sebagai solusi untuk menekan biaya logistik, mempercepat arus barang, dan memberikan kepastian layanan bagi pelaku usaha,” tegas Akhmad Rofiq dalam keterangannya, Kamis (18/12).

Pada Senin (15/12), Kanwil Bea Cukai Jakarta memberikan izin fasilitas PLB kepada PT Atlantik Logistik Berikat yang berlokasi di Jakarta Timur.

Perusahaan ini bergerak di bidang jasa logistik dan penimbunan berikat dengan layanan yang aman, modern, dan terintegrasi sesuai standar internasional, khususnya untuk mendukung distribusi dan ekspor komoditas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Baca Juga:

Kehadiran PT Atlantik Logistik Berikat sebagai PLB diharapkan mampu memperkuat rantai pasok nasional.

Diharapkan PLB tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga mendorong efisiensi industri secara keseluruhan serta memperkuat ekosistem logistik nasional.

Sepanjang Desember 2025, Kanwil Bea Cukai Jakarta memberikan izin fasilitas PLB kepada sejumlah perusahaan logistik dan industri strategis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  ekspor  Bea Cukai Jakarta  Akhmad Rofiq  Fasilitas PLB  Pusat Logistik Berikat 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp