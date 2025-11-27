Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bea Cukai Jalin Komunikasi dengan Pengguna Jasa Lewat Kegiatan Customs Visit Customer

Kamis, 27 November 2025 – 11:11 WIB
Bea Cukai Jalin Komunikasi dengan Pengguna Jasa Lewat Kegiatan Customs Visit Customer - JPNN.COM
Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya di berbagai daerah melaksanakan kegiatan Customs Visit Customer (CVC) untuk menjalin komunikasi dengan pengguna jasa. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PEMATANGSIANTAR - Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya di berbagai daerah menggelar kegiatan Customs Visit Customer (CVC) sebagai upaya memperkuat komunikasi, asistensi, serta dukungan terhadap pertumbuhan industri nasional di November 2025.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan CVC merupakan bentuk kehadiran aktif Bea Cukai dalam memastikan kemudahan layanan dan kepastian prosedur bagi pelaku usaha.

“Program CVC kami hadirkan sebagai jembatan komunikasi agar dunia usaha mendapatkan pelayanan yang pasti, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi,” kata Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Kamis (27/11).

Baca Juga:

Pada Senin (17/11), Bea Cukai Pematangsiantar melaksanakan CVC ke PT Sheel Oil Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun.

Perusahaan yang bergerak di bidang oleokimia dan minyak nabati ini telah menembus pasar global.

Melalui kunjungan tersebut, Bea Cukai memberikan asistensi terkait kepatuhan, pemantauan proses bisnis, serta identifikasi hambatan yang berpotensi memengaruhi kelancaran arus barang.

Baca Juga:

"Upaya tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan daya saing ekspor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Budi.

Selanjutnya, Bea Cukai Tanjungpinang juga melakukan CVC ke PT Natural Essence Indonesia (NEI) di Bintan pada Selasa (18/11).

Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya di berbagai daerah melaksanakan kegiatan CVC untuk menjalin komunikasi dengan pengguna jasa

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  pengguna jasa  Customs Visit Customer  industri  Dunia Usaha  pelaku usaha  ekspor 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp