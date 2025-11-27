Bea Cukai Jalin Komunikasi dengan Pengguna Jasa Lewat Kegiatan Customs Visit Customer

jpnn.com, PEMATANGSIANTAR - Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya di berbagai daerah menggelar kegiatan Customs Visit Customer (CVC) sebagai upaya memperkuat komunikasi, asistensi, serta dukungan terhadap pertumbuhan industri nasional di November 2025.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan CVC merupakan bentuk kehadiran aktif Bea Cukai dalam memastikan kemudahan layanan dan kepastian prosedur bagi pelaku usaha.

“Program CVC kami hadirkan sebagai jembatan komunikasi agar dunia usaha mendapatkan pelayanan yang pasti, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi,” kata Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Kamis (27/11).

Pada Senin (17/11), Bea Cukai Pematangsiantar melaksanakan CVC ke PT Sheel Oil Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun.

Perusahaan yang bergerak di bidang oleokimia dan minyak nabati ini telah menembus pasar global.

Melalui kunjungan tersebut, Bea Cukai memberikan asistensi terkait kepatuhan, pemantauan proses bisnis, serta identifikasi hambatan yang berpotensi memengaruhi kelancaran arus barang.

"Upaya tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan daya saing ekspor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Budi.

Selanjutnya, Bea Cukai Tanjungpinang juga melakukan CVC ke PT Natural Essence Indonesia (NEI) di Bintan pada Selasa (18/11).