Bea Cukai Jambi Ajak Masyarakat Berperan Aktif Berantas BKC Ilegal Lewat Kegiatan Ini

jpnn.com, JAMBI - Bea Cukai Jambi menggelar pemusnahan 3.430.784 batang rokok ilegal dan 743,972 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, Selasa (16/9).

Rokok dan MMEA ilegal yang dimusnahkan tersebut merupakan barang hasil penindakan di bidang cukai yang telah berstatus sebagai barang yang menjadi milik negara (BMMN).

Pemusnahan dilaksanakan di halaman belakang Kantor Bea Cukai Jambi tersebut dihadiri sejumlah instansi terkait.

Kepala Kantor Bea Cukai Jambi Indra Gautama Sukiman mengungkapkan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp 1.905.510.000 dengan potensi kerugian negara sekitar Rp 2.679.879.944.

"Pemusnahan ini merupakan salah satu perwujudan transparansi pengelolaan barang yang menjadi milik negara dan peran Bea Cukai sebagai community protector," ungkap Indra.

Dia pun menegaskan kegiatan ini merupakan komitmen Bea Cukai Jambi dalam menjaga keamanan dan ketertiban terhadap pemasukan dan peredaran barang ilegal yang melanggar ketentuan larangan pembatasan dan melanggar ketentuan di bidang cukai.

Melalui kegiatan ini, lanjut Indra, Bea Cukai Jambi mengajak dan mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memberantas peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku pelanggaran.

"Serta dapat meningkatkan sinergi antarinstansi pemerintah baik dalam mengamankan hak-hak penerimaan negara maupun dalam melindungi negara dari masuknya barang kena cukai ilegal," ujar Indra. (mrk/jpnn)