Bea Cukai Jatim II Terbitkan Izin Fasilitas Berikat untuk Perusahaan Tekstil di Nganjuk

jpnn.com, NGANJUK - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II secara resmi memberikan izin fasilitas kawasan berikat kepada PT Capglobal Industry International 3.

Surat keputusan izin fasilitas diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim II Agus Sudarmadi kepada perwakilan perusahaan pada Kamis (20/11).

“Pemberian izin fasilitas Kawasan Berikat ini merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance dalam memberikan fasilitasi perdagangan dan industri dalam negeri,” kata Agus dalam keterangannya, Selasa (25/11).

PT Capglobal Industry International 3 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri perlengkapan pakaian dari tekstil dengan produk yang dihasilkan, berupa topi, scarf (syal), dan sarung tangan dengan kerja sama dua brand ternama, yaitu Coach dan New Era.

Perusahaan yang berlokasi di Nganjuk, Jawa Timur ini memiliki nilai investasi sampai dengan 2027 sebesar Rp 105 miliar dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 543 pekerja.

Agus mengungkapkan sesuai peraturan yang berlaku, perusahaan yang mengajukan permohonan izin fasilitas harus melewati proses pemaparan terlebih dahulu dengan tujuan memberikan gambaran proses bisnis yang akan dijalankannya dan dampak ekonomi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan izin fasilitas kawasan berikat.

Hal ini penting agar Bea Cukai benar-benar yakin pemberian fasilitas tersebut tepat sasaran.

“Sesuai dengan janji layanan, penetapan izin ditetapkan satu jam setelah pemaparan," imbuh Agus.