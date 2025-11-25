Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Jatim II Terbitkan Izin Fasilitas Berikat untuk Perusahaan Tekstil di Nganjuk

Selasa, 25 November 2025 – 08:47 WIB
Bea Cukai Jatim II Terbitkan Izin Fasilitas Berikat untuk Perusahaan Tekstil di Nganjuk - JPNN.COM
Kanwil Bea Cukai Jatim II menerbitkan izin fasilitas kawasan berikat untuk PT Capglobal Industry International 3, perusahaan tekstil yang berlokasi di Nganjuk. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, NGANJUK - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II secara resmi memberikan izin fasilitas kawasan berikat kepada PT Capglobal Industry International 3.

Surat keputusan izin fasilitas diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim II Agus Sudarmadi kepada perwakilan perusahaan pada Kamis (20/11).

“Pemberian izin fasilitas Kawasan Berikat ini merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance dalam memberikan fasilitasi perdagangan dan industri dalam negeri,” kata Agus dalam keterangannya, Selasa (25/11).

Baca Juga:

PT Capglobal Industry International 3 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri perlengkapan pakaian dari tekstil dengan produk yang dihasilkan, berupa topi, scarf (syal), dan sarung tangan dengan kerja sama dua brand ternama, yaitu Coach dan New Era.

Perusahaan yang berlokasi di Nganjuk, Jawa Timur ini memiliki nilai investasi sampai dengan 2027 sebesar Rp 105 miliar dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 543 pekerja.

Agus mengungkapkan sesuai peraturan yang berlaku, perusahaan yang mengajukan permohonan izin fasilitas harus melewati proses pemaparan terlebih dahulu dengan tujuan memberikan gambaran proses bisnis yang akan dijalankannya dan dampak ekonomi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan izin fasilitas kawasan berikat.

Baca Juga:

Hal ini penting agar Bea Cukai benar-benar yakin pemberian fasilitas tersebut tepat sasaran.

“Sesuai dengan janji layanan, penetapan izin ditetapkan satu jam setelah pemaparan," imbuh Agus.

Kanwil Bea Cukai Jatim II menerbitkan izin fasilitas kawasan berikat untuk PT Capglobal Industry International 3, perusahaan tekstil yang berlokasi di Nganjuk

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   izin fasilitas kawasan berikat  bea Cukai Jatim II  Bea Cukai  perusahaan tekstil  industri  Agus Sudarmadi  investasi  tenaga kerja  Bisnis 
BERITA IZIN FASILITAS KAWASAN BERIKAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp