Bea Cukai Jayapura Gagalkan Distribusi 64 Ribu Batang Rokok Ilegal Lewat Operasi ASAP

jpnn.com, JAYAPURA - Bea Cukai Jayapura menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal melalui pelaksanaan Operasi ASAP 2026.

Pada Selasa (14/07), Bea Cukai Jayapura menggagalkan upaya pengiriman 64 ribu batang rokok ilegal yang diduga akan dikirim ke Wamena melalui perusahaan jasa titipan (PJT).

Penindakan yang berlangsung di Regulated Agent PT Integrasi Aviasi Solusi Cabang Jayapura itu bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT)/rokok ilegal dengan tujuan Wamena melalui sebuah perusahaan jasa titipan.

Petugas Bea Cukai Jayapura segera melakukan penelusuran dan menemukan paket ilegal tersebut di lokasi Regulated Agent PT Integrasi Aviasi Solusi Cabang Jayapura.

Melalui koordinasi dan pemeriksaan bersama pihak terkait, petugas menemukan empat koli berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai, terdiri atas 800 bungkus (16 ribu batang) merek Metro Bold dan 2.400 bungkus (48 ribu batang) merek KJR Bold Joss.

Secara keseluruhan, petugas berhasil mengamankan 3.200 bungkus atau setara dengan 64.000 batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai.

Nilai barang diperkirakan mencapai Rp 95.040.000, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dalam Operasi ASAP 2026 itu sebesar Rp 47.744.000.

Kepala Kantor Bea Cukai Jayapura Fungki Awaludin menyampaikan seluruh barang hasil penindakan telah diamankan di Kantor Bea Cukai Jayapura untuk penelitian dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.