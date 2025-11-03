Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Kawal Ekspor 4 Ton Bunga Pala dari Maluku Utara ke Pasar India

Senin, 03 November 2025 – 19:02 WIB
Bea Cukai Kawal Ekspor 4 Ton Bunga Pala dari Maluku Utara ke Pasar India - JPNN.COM
Bea Cukai dan tim sinergi ekspor Maluku Utara mengawal pelepasan ekspor perdana 4.000 kilogram bunga pala ke pasar India pada Jumat (31/10). Foto: dok Bea Cukai

jpnn.com, MALUKU UTARA - Bea Cukai dan tim sinergi ekspor Maluku Utara mengawal pelepasan ekspor perdana 4.000 kilogram bunga pala ke pasar India pada Jumat (31/10)

Ekspor itu menandai langkah konkret Maluku Utara dalam mengukuhkan kembali reputasinya sebagai episentrum rempah Indonesia di kancah perdagangan dunia.

Komoditas itu dihimpun dari para petani di Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Morotai, Kepulauan Sula, hingga Pulau Obi.

Baca Juga:

Keragaman sumber ini menjadi menandakan bahwa kekayaan rempah Maluku Utara terdistribusi secara masif dan merata, siap menjadi penyokong utama devisa daerah.

Kepala Kantor Bea Cukai Ternate, Jaka Riyadi mengatakan sejarah mencatat bahwa Maluku Utara adalah pusat penghasil rempah dunia, tetapi sudah sangat lama ekspor rempah tidak dilakukan di Maluku Utara.

"Momen ini penting untuk mendorong kembali komoditas rempah dan olahannya ke perdagangan global,” ujar Jaka Riyadi.

Baca Juga:

Dia menyoroti keberhasilan ekspor empat ton bunga pala ke India bukanlah prestasi tunggal.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan produk dari kolaborasi intensif dan terstruktur berbagai instansi/ lembaga yang tergabung dalam Sinergi Ekspor Maluku Utara.

Bea Cukai dan tim sinergi ekspor Maluku Utara mengawal pelepasan ekspor perdana 4.000 kilogram bunga pala ke pasar India pada Jumat (31/10).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  bunga pala  ekspor  Perdagangan 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp