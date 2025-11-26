Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Bea Cukai Kawal IKM Duo Ayu Sehati Ekspor Produk Olahan Pangan Laut Khas Babel ke Sydney

Rabu, 26 November 2025 – 13:39 WIB
Bea Cukai Kawal IKM Duo Ayu Sehati Ekspor Produk Olahan Pangan Laut Khas Babel ke Sydney - JPNN.COM
Bea Cukai Pangkalpinang mengawal pelepasan ekspor produk olahan pangan laut khas Bangka Belitung (Babel), berupa kericu, getas, dan kemplang yang diproduksi IKM Duo Ayu Sehati ke Sydney, Australia pada Rabu (19/11). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PANGKALPINANG - Bea Cukai Pangkalpinang mengawal pelepasan ekspor 52 kilogram produk olahan pangan laut khas Bangka Belitung (Babel), berupa kericu, getas, dan kemplang yang diproduksi IKM Duo Ayu Sehati ke Sydney, Australia.

Pelepasan ekspor dilaksanakan di rumah dinas Wali Kota Pangkalpinang pada Rabu (19/11).

Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalpinang Junanto Kurniawan, menyampaikan pelepasan ekspor industri kecil menengah (IKM) ini merupakan bukti nyata dukungan instansinya terhadap pelaku usaha lokal.

“Bea Cukai Pangkalpinang berkomitmen sepenuh hati untuk melayani ekspor dari Pulau Bangka," kata Junanto dalam keterangannya, Rabu (26/11).

Dia menegaskan Bea Cukai Pangkalpinang terus mendorong IKM dan UMKM untuk berani menembus pasar internasional melalui pendampingan, asistensi, serta layanan ekspor yang cepat dan mudah.

Dalam pelepasan ekspor ini, Bea Cukai Pangkalpinang hadir sebagai salah satu instansi yang memastikan proses layanan kepabeanan berjalan lancar, sehingga produk UMKM lokal dapat memenuhi standar ekspor.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Pangkalpinang Saparudin dan instansi terkait yang terlibat dalam pelayanan ekspor.

Wali Kota Pangkalpinang Saparudin menyampaikan apresiasi atas inisiatif ekspor yang dilakukan IKM Duo Ayu Sehati dan kerja sama lintas instansi dalam mendorong produk lokal naik kelas.

Bea Cukai Pangkalpinang mengawal pelepasan ekspor produk olahan pangan laut khas yang dilakukan IKM Duo Ayu Sehati ke Sydney, Australia

